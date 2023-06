Mut zur Natürlichkeit: Leni Klum zeigt sich ungeschminkt mit unreiner Haut

Leni Klum überrascht mit ungeschminktem Foto: Das 19-jährige Model zeigt ihre Hautunreinheiten und Rötungen auf Social Media.

Leni Klum (19) zeigt mit einem natürlichen Foto von ihrer Haut großes Selbstvertrauen. Das Model hat ein Bild von sich ohne Make-up in seinen Instagram-Stories veröffentlicht. Auf dem Foto sind die Rötungen und Hautunreinheiten auf den Wangen und der Stirn deutlich erkennbar – keine Spur von Filtern oder Make-up!

Normalerweise kennt man die Tochter von Heidi Klum (50) aus den sozialen Medien immer top gestylt und geschminkt. Auch beim Finale von Germany‘s next Topmodel zog die 19-jährige vergangene Woche mit ihrem makellosen Look und Outfit alle Blicke auf sich.

Doch in ihrer Instagram-Story hat das 19-jährige Model am Dienstagabend nun ein Selfie gepostet, das den Eindruck erweckt, als käme sie gerade frisch aus der Dusche. Sie trägt einen Bademantel und ein Band hält ihre nassen Haare zusammen. Auf dem Bild ist Leni komplett ungeschminkt zu sehen. Mit dem ehrlichen Bild setzt Leni ein Zeichen für mehr Realität auf Instagram und zeigt ihren Fans, dass auch sie keine perfekte Haut hat.

Leni Klum: So läuft ihre Modelkarriere

Leni Klum feierte Ende 2020 ihr Modeldebüt und mischt seitdem erfolgreich in der Modebranche mit. Allein auf Instagram interessieren sich mittlerweile 1,8 Millionen Follower für ihr Schaffen.

Neben ihrer Modelkarriere studiert Leni Klum derzeit Innenarchitektur am College in New York City. „Ich bin sehr stolz auf meine Tochter “, verriet Heidi Klum dem Magazin „People“ bei den „36. Nickelodeon Kids‘ Choice Awards“ im März in Los Angeles. Leni Klum ist die Tochter von Heidi Klum und dem ehemaligen Sportmanager Flavio Briatore (73). Sie wurde später von Seal (60), dem späteren Ehemann ihrer Mutter, adoptiert. Leni hat drei Geschwister.