Leni Klum zieht von Zuhause aus und verlässt traurige GNTM-Chefin Heidi Klum

Leni Klum wird erwachsen. Die 18-Jährige wird bald ausziehen und studieren. Sehr zum Leidwesen ihrer Mutter Heidi Klum.

Los Angeles - Leni Klum (18) wird flügge. Für die älteste Tochter von GNTM-Chefin Heidi Klum (49) wird schon bald ein neuer Lebensabschnitt beginnen. Zum Studieren wird die 18-Jährige von Los Angeles nach New York ziehen. Mama Heidi blickt mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf den baldigen Abschied.

Leni Klum will in New York aufs College gehen

Leni Klum ist bereits in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter getreten und zierte als Model schon zahlreiche Cover großer Modemagazine. Doch das Modeln allein reicht ihr nicht. Nachdem sie im Juni ihren Highschool-Abschluss gemacht hat, möchte Leni nun aufs College gehen - und zwar in New York. Während Heidi Klums Tochter bereits mit 18 Jahren auszieht, ist das vielen jungen Frauen noch zu früh. Zumindest lebten laut Statistischem Bundesamt 2019 in Deutschland 21 Prozent aller 25-Jährigen Frauen noch bei ihren Eltern. Bei den Männern waren es sogar 34 Prozent.

Wie stolz sie auf ihre Tochter ist, hat Heidi Klum im Interview mit ET Online verraten: „Sie ist ein vernünftiger Mensch. Jetzt ist das College ihre Priorität. Es ist nicht das Modeln und sie ist sehr aufgeregt vor diesem neuen Kapitel in ihrem Leben.“

Heidi Klum ist traurig über Lenis Auszug

Bisher lebte Leni mit ihrer Familie in Los Angeles, doch da ihr College in New York ist, wird das Nachwuchsmodel nun ausziehen. „Bedauerlicherweise zieht sie von zu Hause aus“, so Heidi. „Ich denke, sie wird eine gute Zeit haben, aber mein Herz wird traurig sein“, gesteht die vierfache Mutter.

Am Empy-Nest-Syndrom wird die 49-Jährige jedoch nicht leiden müssen. Schließlich wohnen noch Lenis drei Geschwister Henry (16), Johan (15) und Lou (12) bei ihr in Los Angeles. In New York wird die College-Studentin auch der kalifornischen Sonne entgehen können. Zuletzt hatte sich Leni Klum im Bikini nämlich einen üblen Sonnenbrand geholt. Verwendete Quellen: ET Online; Statistisches Bundesamt