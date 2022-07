„Achte auf deine Haut“: Fans entsetzt, weil Leni Klum trotz Sonnenbrand am Strand liegt

Obwohl Leni Klum einen Sonnenbrand hat, liegt sie mit einer Freundin am Strand © Instagram/Leni Klum

Wegen Sonnenbrand: Leni Klums Fans kritisierten, dass sie sich trotz verbrannter Haut sonnt. Der Star bräunte sich am Strand.

Los Angeles – Kritik für Sonnenbaden trotz verbrannter Haut: Leni Klum (18) wurde von einigen ihrer Follower dafür kritisiert, dass sie mit verbrannter Haut am Strand liegt. Die Tochter von Supermodel Heidi Klum (49) verbrachte einige sonnige Stunden am Strand, wobei ihr Sonnenbrand jedoch nicht zu übersehen war.



Auf ihrer Social-Media-Plattform auf Instagram veröffentlichte sie jetzt drei schöne Selfies von sich und einer Freundin, auf denen die beiden lustige Grimassen schneiden und in stylischen Strand-Outfits zu bewundern sind. Dabei fällt jedoch auf, dass sich die Laufsteg-Beauty auf ihrem Oberkörper zuvor einen Sonnenbrand zugezogen hat und sich trotzdem wieder am Strand aufhält.

Zu ihrem sonnigen Strand-Posting schrieb das Model: „Noch mehr Selfies.“ Scheint also ganz so, als ob sie sich ihre entspannte Zeit am Strand wegen ihres Sonnenbrands nicht vermiesen ließ und mit ihrer Freundin weiterhin die Sonnenstrahlen genießen konnte!

Das sommerliche Posting schien jedoch nicht bei all ihren Followern gut anzukommen. Zahlreiche Fans der Schönheit kritisierten in den Kommentaren, dass sich der Star trotz ihres Sonnenbrands weiterhin am Strand aufhielt und somit nicht gut auf ihre Haut aufpassen würde. „Achte auf deine Haut“, riet ein User. Und auch ein weiterer Anhänger der Beauty schrieb entsetzt: „Eincremen hilft.“

