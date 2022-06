„Leon wird ins Internat gehen müssen“ - „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser fällt Abschied schwer

Von: Claire Weiss

Teilen

Anna Heiser hat jetzt schon Angst davor, dass Leon aufs Internat geht © Screenshot/TVNOW

Leon ist gerade mal eineinhalb Jahre alt und schon jetzt bangt es Anna Heiser davor, von ihrem Sohn Abschied zu nehmen. Doch das wird sie müssen. Die nächste Schule ist nämlich 200 Kilometer entfernt.

Für ihren Gerald ist Anna Heiser von Deutschland nach Namibia gezogen. Doch so schön das Land sein mag, so weit sind die Entfernungen. Denn das „Bauer sucht Frau“-Paar lebt auf seinem Hof, fernab von jeglicher Zivilisation. Für die Eltern wäre das nicht weiter ein Problem, wenn ihr Sohn nicht irgendwann zur Schule gehen müsste.

Anna Heiser verdrängt den Gedanken an Leons Einschulung

Denn diese befindet sich in der Hauptstadt des Landes, in Windhoek. 200 Kilometer sind es bis dorthin, die Fahrt zu lang, um sie täglich zweimal zurückzulegen. Es gibt also keinen anderen Ausweg: „Leon wird ins Internat gehen müssen.“ Montags bis freitags wird Leon in der namibischen Hauptstadt leben und nur am Wochenende bei seinen Eltern auf der Farm sein.

Noch ist Leon erst 16 Monate alt, seine Einschulung hat noch mindestens fünf Jahre Zeit. Doch Anna Heider graut es schon jetzt vor dem Moment, wenn sie sich von ihrem Jungen verabschieden muss. „Das ist für mich jetzt schon schwer, wenn ich darüber nachdenke“, gesteht sie bei „Bauer sucht Frau – Neues aus Namibia“.

Das Internatsleben gehört in Namibia bei vielen Kindern dazu

Genauso wie Leon geht es zahlreichen anderen Farmkindern, die in der Nähe leben. „Ich verdränge den Tag noch. Es gehört dazu, aber ich will nicht darüber nachdenken,“ so Anna Heiser.

Bikinis, Fame und Fitness: Die schönsten „Bauer sucht Frau“-Kandidatinnen aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Auch der Kindergarten befindet sich in Windhoek. Doch den besucht Leon nur zweimal die Woche. Bisher fahren Anna und Gerald Heiser ihn dort hin und verbringen dann eine Nacht im Hotel. Verwendete Quellen: TVNOW