„Let’s Dance“-Star Amira Pocher zieht bei Pietro Lombardi aus und zeigt Teile des neuen Heims

Von: Alica Plate

Teilen

Die Bauarbeiten im Haus von Amira und Oliver Pocher sind im vollen Gange. Nachdem das Eigenheim der TV-Stars aufgrund der Flutkatastrophe unbewohnbar war, scheint in Kürze die Rückkehr anzustehen. Auf Instagram zeigt die „Let‘s Dance“-Kandidatin die Fortschritte und gibt dabei exklusive Einblicke in Haus und Garten.

Köln - Große Aufregung bei Amira Pocher. Nach sieben Monaten scheint die diesjährige „Let‘s Dance“-Kandidatin (alle News zur Tanzshow gibt es auf der Themenseite) in Kürze gemeinsam mit Oliver Pocher und den Kindern zurück in ihr Eigenheim ziehen zu können. Auf Instagram teilt die 29-Jährige die Fortschritte und gab dabei kürzlich einen Einblick in ihr neues Zuhause - samt Garten, wie tz.de berichtet.

Amira Pocher Moderatorin und Podcasterin Geboren 28. September 1992 (Alter 29 Jahre) in Klagenfurt am Wörthersee, Österreich Ehepartner Oliver Pocher TV-Shows 5 gegen Jauch, Late-Night-Show Pocher – gefährlich ehrlich!, Let's Dance

Amira Pocher stellt derzeit ihr Tanztalent bei „Let‘s Dance“ unter Beweis

Seit dem 18. Februar fegt Amira Pocher bei „Let‘s Dance“ über das Tanzparkett. Dass sie trotz ihrer kleinen Kinder an der RTL-Show teilnimmt, schienen etliche ihrer TV-Kollegen nicht zu verstehen, weshalb in den sozialen Medien ein wahrer Shitstorm ausbrach. Die Moderatorin lässt sich davon nicht unterkriegen und gibt alles.

Doch das Training scheint ganz schön hart zu sein, wie sie kürzlich gestand. Denn um wenigstens am Nachmittag bei ihren Kindern sein zu können, beginnt sie schon um 7.30 Uhr zu trainieren. Anschließend scheint es dann für die taffe Moderatorin auf die Baustelle zu gehen - denn Amiras und Olivers Eigenheim samt Garten wird derzeit saniert.

Amira Pocher teilt Einblicke in den Garten ihres Eigenheims © Screenshot/Instagram/amirapocher

Amira und Oliver Pocher können bald zurück in ihr Eigenheim ziehen

Amira Pocher und Oliver Pocher können aufatmen: Nachdem sie sieben Monate in dem Luxus-Haus von DSDS-Star Pietro Lombardi wohnten, weshalb der Sänger ins Hotel zog, steht endlich die Rückkehr in ihr Eigenheim an. Die TV-Moderatorin ist deshalb schon fleißig am Kisten packen und scheint es kaum erwarten zu können.

Lesen Sie auch Marie (8) will Ukraine helfen und startet Waffelverkauf: Aktion geht viral - Sogar ZDF berichtet Der Andrang war enorm: Das Benefiz-Waffelbacken der Moosburger Schülerin Marie (8) hat reichlich Spenden für die Ukraine ergeben - und bundesweit für Aufsehen gesorgt. Marie (8) will Ukraine helfen und startet Waffelverkauf: Aktion geht viral - Sogar ZDF berichtet Schlagerstar Michelle im Playboy: „Let‘s Dance“-Kandidatin ist „mit 50 Jahren schön wie nie“ Egal ob auf der Bühne oder dem Tanzparkett von „Let‘s Dance“, Schlager-Sängerin Michelle macht eine Mega-Figur. Nun sorgt sie für eine große Überraschung: Knapp 16 Jahre nach ihrem ersten Playboy-Shooting ließ sie sich erneut für das Magazin ablichten. Schlagerstar Michelle im Playboy: „Let‘s Dance“-Kandidatin ist „mit 50 Jahren schön wie nie“

Auf Instagram gibt sie immer wieder Updates und zeigt den Fortschritt der Bauarbeiten. Dabei gab sie nicht nur in die Räumlichkeiten ihres Traumhauses Einblicke, sondern zeigte ihren Fans nun auch den Garten der Familie. Doch der gleicht definitiv noch einer großen Baustelle.

Let’s Dance: Amira Pocher zeigt erste Einblicke ins neues Zuhause - „Bagger im Garten“

Das Zuhause der beiden TV-Stars nimmt endlich wieder Gestalt an und Amira Pocher ist bereits im Packwahn. In ihrer Instagram-Story zeigte sie etliche Umzugskartons und versah das Bild mit den Worten „Endlich“. Scheint ganz so, als könne die 29-Jährige es kaum erwarten, endlich wieder in ihr Eigenheim zu ziehen.

Doch ein wenig scheinen sich die beiden noch gedulden zu müssen. Denn besonders in den Garten scheinen sie noch viel Arbeit stecken zu müssen, wie Amira Pocher auf Instagram verdeutlicht. „Die Kinder freuen sich. Ein Bagger ist im Garten“ kommentiert die diesjährige „Let‘s Dance“-Kandidatin die Bilder von ihrem Garten. Darauf zu sehen: Ein großes Grundstück, das einer Baustelle gleicht - inmitten von Erdbergen steht ein Bagger, der den Garten der beiden auf links dreht. Wie das Ergebnis am Ende wohl aussehen wird? Wir sind gespannt!

Amira Pocher von Kritik bei „Let‘s Dance“ genervt

Die Kritik von Juror Joachim Llambi scheint Amira Pocher ganz schön auf die Palme zu bringen, das entging auch den Zuschauern der RTL-Show nicht. Denn dass ihre Leistung immer wieder kritisiert wird und sie oftmals als „faul“ abgestempelt wird, passt der Moderatorin so gar nicht.

Verwendete Quellen: Instagram/amirapocher