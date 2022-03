Let‘s Dance: Die Tänze der dritten Show am 11. März bei RTL stehen fest

Von: Matthias Kernstock

Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova tanzen in der dritten Show von Let‘s Dance am Freitagabend. © RTL+

Nachdem Bastian Bielendorfer letzte Woche bei „Let’s Dance“ krankheitsbedingt pausieren musste, ist Team „Sexrakete“ wieder pünktlich am Start, um am Freitag, 11. März, 20:30 Uhr sowohl die Tanzfläche als auch die Herzen der Zuschauer zu erobern. Die Tänze der dritten Show am Freitagabend (11. März 2022) stehen fest.

Die Infektionszahlen in Deutschland sind aktuell sehr hoch – davon bleibt auch „Let’s Dance“ nicht verschont. In den letzten Tagen wurden sowohl Caroline Bosbach und Lilly zu Sayn Wittgenstein als auch Timur Ülker positiv auf das Coronavirus getestet. Sie müssen deshalb am Freitag aussetzen, sind aber bei negativer Testung für Show 4 wieder dabei. Welche inhaltlichen Auswirkungen die Ausfälle für die morgige Show haben, werden wir bei rtl.de bekannt geben. Das sind die Tänze der 3. regulären Live-Show von „Let‘s Dance“:

Das sind die Tänze der 3. regulären Live-Show von „Let‘s Dance“ bei RTL am Freitagabend

Moderatorin, Podcasterin und Geschäftsfrau Amira Pocher (29) und Massimo Sinató (41): Rumba, „Havana“, Camila Cabello

Autor & Comedian Bastian Bielendorfer (37) und Ekaterina Leonova (34): Cha Cha Cha, “Sexy And I Know It”, LMFAO

Moderatorin, Journalistin & Podcasterin Janin Ullmann (40) und Zsolt Sándor Cseke (34): Contemporary, „Stone Cold”, Demi Lovato

Leichtathlet Mathias Mester (35) und Renata Lusin (34): Langsamer Walzer, „If I Were A Painting”, Kenny Rogers

Sängerin Michelle (50) und Christian Polanc (43): Langsamer Walzer, „Open Arms“, Mariah Carey

Musiker Mike Singer (22) und Christina Luft (32): Charleston, „English Man In New York”, Sting

Zirkusartist & Ninja Warrior René Casselly (25) und Kathrin Menzinger (33): Quickstep, „It Don’t Mean A Thing”, Duke Ellington

Fernseh- und Sportmoderator Riccardo Basile (30) und Isabel Edvardsson (39): Cha Cha Cha, „Katchi“, Ofenbach vs. Nick Waterhouse

Schauspielerin & Moderatorin Sarah Mangione (31) und Vadim Garbuzov (34): Cha Cha Cha, „Dopamine“, Purple Disco Machine, Eyelar

Daniel Hartwich und Victoria Swarovski moderieren, in der Jury sitzen Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez.

Direkt nach „Let’s Dance“ trifft „Exclusiv Spezial“ wieder live auf dem Parkett die Stars, Profis und gewährt Einblicke hinter die Kulissen.

Quellen: Pressemitteilung rtl.de