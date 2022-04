„Let‘s Dance“-Moderatorin Victoria Swarovski ist nun Unterwäsche-Model

„Let’s Dance“-Moderatorin Victoria Swarovski ist das neue Werbegesicht des Mode-Labels Lascana (Fotomontage) © RTL+

Victoria Swarovski wirbt für Dessous der Marke Lascana. Die „Let‘s Dance“-Moderatorin möchte mit ihrer Kampagne bewirken, dass sich Frauen in ihrer Haut wohlfühlen.

Mauritius – „Let’s Dance“-Moderatorin Victoria Swarovski (28) ist das neue Werbegesicht des Mode-Labels Lascana und reiste für die neue Kampagne der Firma nach Mauritius und Südafrika, um sich dort in schönen Dessous und Bademode fotografieren zu lassen. Die Prominente, die seit 2017 mit dem Immobilienunternehmer Werner Mürz verheiratet ist, sprach jetzt in einem Interview mit rtl.de über Selbstliebe und darüber, was sie als Model der Kampagne bewirken möchte.



Im Rahmen der neuen Kampagne möchte die schöne Österreicherin bewirken, dass sich Frauen in ihrer Haut wohlfühlen und sich mit der richtigen Einstellung in Dessous und Bademode attraktiv finden. Die Schönheit, die bereits zuvor für Modeljobs vor der Kamera posierte, möchte mit der Werbekampagne eine wichtige Botschaft vermitteln und erzählte: „Ich möchte einfach nur, dass Frauen sich wohl in ihrem Körper fühlen.“

Sie habe sich jedoch daran gewöhnen müssen, bei den Fotoshootings viel Haut zu zeigen und fügte hinzu: „Das erste Mal, wo ich dann so mit dem ersten […] vor der Kamera stand, dachte ich mir schon so, okay, jetzt muss die Jacke runter oder der Bademantel, aber am Ende des Tages denkst du gar nicht mehr daran.“

Victoria Swarovski ist jetzt Unterwäsche-Model!

Die Millionenerbin verriet auch, dass Selbstliebe eine besonders wichtige Rolle in ihrem Leben spielen würde. Sie betonte dabei, dass man Schönheit ausstrahlen würde, wenn man sich innerlich gut fühlt und glücklich ist. „So wie man sich fühlt, ja, innerlich, das trägt man nach außen. Und wenn man mit sich glücklich ist, dann strahlt man das aus.“

Sie gab zu, dass es natürlich auch Zeiten gab, in denen sie nicht komplett zufrieden mit ihrem Körper gewesen sei – mittlerweile fühle sie sich jedoch absolut wohl in ihrer Haut und akzeptiere sich genauso, wie sie ist.