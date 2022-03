„Let‘s Dance“: Motsi Mabuse eröffnet Sammelstelle für Ukraine - Eltern ihres Mannes noch dort

Motsi Mabuse engagiert sich für die Menschen in der Ukraine © Screenshots Instagram: motsimabuse

Sie eröffnete eine Sammelstelle für die Ukraine: Motsi Mabuse hilft den Menschen in dem Krisengebiet. Die „Let´s Dance“-Jurorin ist erschüttert über die aktuelle Kriegssituation in dem Land.

Frankfurt am Main – „Let’s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse (40) sammelt Spenden für die Menschen in der Ukraine! Die ursprünglich aus Südafrika stammende Schönheit ist seit 2017 mit ihrem Ehemann Evgenij Voznyuk verheiratet, dessen Eltern aktuell noch in dem Krisengebiet leben. Die Menschen der Ukraine befinden sich derzeit in einer Notlage, nachdem russische Truppen seit dem 24. Februar 2022 eine militärische Invasion in den souveränen Nachbarstaat begannen.



In einem Posting, das jetzt auf dem offiziellen Instagram-Konto von „RTL Exclusiv -Das Starmagazin“ geteilt wurde, machte die Sendung auf eine von der Prominenten und ihrem Partner gegründeten Sammelstelle für Spenden an die Ukraine aufmerksam. Die TV-Show-Jurorin ist von der Kriegssituation in dem Land mehr als erschüttert und möchte den notbedürftigen Menschen durch ihre Spenden helfen. In dem Beitrag wird verkündet: „Gemeinsam haben sie eine Sammelstelle für Spenden eröffnet, mit denen sie den Menschen in der Ukraine helfen wollen. Einfach stark!“

Motsi Mabuse sammelt Spenden für die Ukraine

Der Social-Media-Beitrag zeigt drei Fotos, auf denen die Sammelstelle der TV-Persönlichkeit und die sich für die Menschen in der Notlage einsetzenden Helfer beim Verpacken von Gütern in die zu verschickenden Kartons zu sehen sind. Die Prominente steht auf dem ersten Bild neben den anderen Freiwilligen, die sich auf der Sammelstelle für die Hilfe der von der Krise Betroffenen einsetzen. Wir hoffen, dass die Spendenaktion zahlreichen Ukrainern hilft und dass sich die Motsis Schwiegereltern in Sicherheit befinden.