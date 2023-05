„Let‘s Dance“-Profi-Challenge: Das sind die Tänze in der Show am 26. Mai

Die aktuelle „Let‘s-Dance“-Staffel ist vorbei, das Gewinner-Paar steht fest. Doch für alle Fans gibt es wie gewohnt noch ein letztes Schmankerl: Die Profi-Challenge!

Jede Staffel „Let‘s Dance“ muss einmal zu Ende gehen. So auch dieses Jahr, denn alle Tänze sind getanzt und mit Anna Ermakova (23) und Valentin Lusin (36) sind die Sieger gekürt. Doch auf ein letztes Wiedersehen mit allen Kandidaten dürfen sich die Fans der RTL-Tanzshow noch freuen, denn die Profi-Challenge steht noch an.

Auf seinem Instagram-Kanal kündigte das Format die Sendung mit den Worten an: „Haben wir um 20:15 Uhr ein letztes Date auf dem Tanzparkett?“ Für die Fans ist diese Frage ganz klar mit Ja zu beantworten. So kommentiert eine Nutzerin unter dem Beitrag: „Der Optimist in mir brüllt gerade: Nach der Staffel ist vor der Tour und vor der nächsten Staffel. Also nix da mit ‚letztem Date‘.“

Darauf kann sich das TV-Publikum bei der Profi-Challenge freuen

Für die Profi-Challenge wurden alle Paare per Los festgelegt. Das bedeutet, dass die Profi-Tänzer unter Umständen noch nie in diesen Konstellationen miteinander getanzt haben! Die Fans dürfen also wirklich gespannt sein auf das, was ihre Favoriten in der heutigen und letzten Show abliefern werden. Christina Luft und Isabel Edvardsson werden zum Beispiel eine Kür tanzen, die den klangvollen Namen „Letzter Tanz“ trägt. Ihre Tänze sind Rumba, Contemporary und Samba.

Bei der Profi-Challenge müssen die „Let's Dance“-Tänzer am 26. Mai ein letztes Mal in diesem Jahr bei RTL ran © RTL/RTL+

Gewinner-Profi Valentin Lusin hingegen wird mit seiner ausgelosten Partnerin Kathrin Menzinger zu Nummern von David Campbell, Fred Astair und Ruthi Henshall Slowfox, Tango, Quickstep, Tap Dance und Jazz performen. Mit Spannung wird auch die Darbietung von Vadim Garbuzov und Andrzej Cibis erwartet, denn in einem Instagram-Video verriet letzterer: „Ich habe noch nie mit Vadim getanzt!“