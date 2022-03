Let‘s Dance: Cheyenne Ochsenknecht verdient ohne Ausbildung mehr als ein Arzt

Von: Jennifer Kuhn

„Let‘s Dance“ musste Cheyenne Ochsenknecht in der vergangenen Show verlassen. Doch ihre erfolgreiche Karriere geht weiter - und dabei lässt die 21-Jährige auch gerne auf ihren Kontostand blicken.

Köln - Für Cheyenne Ochsenknecht hat es sich in der vergangenen Woche bei „Let‘s Dance“ ausgetanzt. Die 21-Jährige musste die RTL-Show verlassen. Für das Model geht es nun wieder zurück nach Hause. Dort erwartet sie schon ihre kleine Tochter -im vergangenen Jahr ist Cheyenne zum ersten Mal Mutter geworden, wie tz.de berichtet.

Name Cheyenne Ochsenknecht Geburtstag- und Ort 06. Juli 2000 in München Eltern Natascha Ochsenknecht und Uwe Ochsenknecht Geschwister Wilson Gonzalez Ochsenknecht und Jimi Blue Ochsenknecht

„Die Ochsenknecht“: Neue Reality-TV-Show über die Familie

Vor einigen Tagen startete die neue TV-Serie „Diese Ochsenknecht“ auf dem Streaming-Dienst „Sky“. In der Reality-Show geht es um die Familie, die von Kameras ihren Alltag filmen lässt und sie ganz offen ihr Leben reden. Natascha Ochsenknecht ist mit ihren Kindern Wilson Gonzalez, Jimi Blue, Cheyenne Savannah und ihrem Schwiegersohn in Spe auf dem Show-Plakat zu sehen.

Vater Uwe Ochsenknecht wird keine große Hauptrolle in der Show spielen - aber natürlich erwähnt werden. In den Social-Media-Netzwerken verglichen einige TV-Zuschauer die Familie sogar mit den Kardashians: „Sind das jetzt die deutschen Kardashians? Wenn es genauso unterhaltsam wird, dann Daumen hoch“, kommentierte eine Userin auf Instagram.

Cheyenne Ochsenknecht in der Reality-Show: „Diese Ochsenknechts“ © Screenshot/YouTube/Sky Deutschland

Cheyenne Ochsenknecht: Ihre Tochter heißt Mavie

Im vergangenen Jahr brachte die 21-Jährige die gemeinsame Tochter von ihr und Freund Nino Sifkovits zur Welt. Sie trägt den Namen „Mavie“. Auch Oma Natascha postete damals ganz stolz einen Beitrag auf ihren Instagram-Account und kommentierte den Post mit folgenden Worten: „Welcome bei den Verrückten“.

Die kleine Mavie ist also das erste Enkelkind - doch wenige Monate später folgte dann gleich das Zweite. Ihr Sohn Jimi Blue und seine ehemalige Freundin Yeliz Koc bekamen ebenfalls eine Tochter. Sie trägt den Namen Snow Elanie.

Keine Ausbildung: „Let‘s Dance“-Star Cheyenne Ochsenknecht verdient als Influencerin mehr als ein Arzt

Auch wenn Cheyenne über ihr „Let‘s Dance“-Aus ziemlich traurig war - für die 21-Jährige läuft es beruflich derzeit ziemlich gut. Sie arbeitet als Model und ist ein Social-Media-Star. Auf Instagram folgen ihr knapp eine halbe Million Follower. Nun gab sie zu, dass sie kein Abitur und keine abgeschlossene Ausbildung hat. „Und das ist auch gut so“, erklärte Cheyenne Ochsenknecht.

Einen Einblick in ihren Kontostand gewährt sie ihren Fans und Followern ebenfalls. So erklärte sie in der Reality-Show „Diese Ochsenknechts“, dass durch ihre Jobs einiges zusammen komme und sie „nichts anderes machen muss“. Konkrete Zahlen nannte sie nicht - aber: „Ein paar Designertaschen sind schon drin im Monat, wenn ich möchte“, so die 21-Jährige. Mutter Natascha wurde dabei aber noch konkreter: „Das kann man schon sagen, dass man einen Kleinwagen verdient im Monat“.

Cheyenne Ochsenknecht holte sich psychologische Hilfe

Cheyenne Ochsenknecht ist im Rampenlicht groß geworden. Die 21-Jährige stammt aus einer der bekanntesten Familie in Deutschland. Nun gab sie in einem RTL-Interview zu, dass sie sich nach ihrem ersten Tanz bei „Let‘s Dance“ psychologische Hilfe geholt hatte.

