„Let‘s Dance“-Star Renata Lusin meldet sich erstmals nach Fehlgeburt

Lebenszeichen nach Schicksalsschlag

In einem Instagram-Video schüttet Renata Lusin den Fans ihr Herz aus. Die Profitänzerin hat bereits drei Fehlgeburten erlitten und will nicht länger schweigen.

Diese Nachricht brach nicht nur „Let’s Dance“-Fans das Herz: Renata Lusin (35) hat eine Fehlgeburt erlitten. Erst im Februar wurde bekannt, dass die Profitänzerin und ihr Ehemann Valentin Lusin (36) zum ersten Mal Eltern werden. Aus diesem Grund trat die gebürtige Russin auch nicht wie geplant bei der RTL-Show an. Vor wenigen Tagen gab sie dann tragische Neuigkeiten bekannt: Renata hat ihr Baby verloren. „Ja, es ist leider wahr. Das Baby hat sich nicht entwickelt“, offenbarte sie gegenüber RTL. „Ich muss das Ganze erst mal verarbeiten. Aber ich versuche, stark zu bleiben.“

In einem Instagram-Video spricht die TV-Beauty nun ganz offen über ihren tragischen Verlust. Dabei gab sie auch preis, dass es bereits ihre dritte Fehlgeburt war. Bisher hatte Renata Stillschweigen über diese Schicksalsschläge bewahrt. „Ich wollte euch davon erzählen, wenn ich ein gesundes Baby bekommen habe. Aber jetzt war mir klar, ich kann euch nicht anlügen. Ich will euch nicht anlügen“, erklärte sie. Nun sei „die richtige Zeit“ gekommen, um darüber zu sprechen. Es tue ihr auch sehr gut, sich den Kummer von der Seele zu reden.

Renata Lusin: Fehlgeburten sind „fast schon normal“

Mit ihrem Video will Renata anderen betroffenen Frauen Mut machen. „Ihr seid nicht alleine“, betonte sie. In ihrem Postfach seien „unzählige Nachrichten“ eingetrudelt. „Es tut mir irgendwie gut zu wissen, dass es fast schon normal ist“, fügte die brünette Schönheit hinzu. Zwar seien die Statistiken „schockierend“, trotzdem fühle sich Renata dadurch weniger alleine. Die Ärzte würden sich bei ihr tatsächlich keine großen Sorgen machen. „Sie sagen: ‚Renata, du wirst so schnell auf natürlichem Wege schwanger, bei dir ist alles gut’“, so die 35-Jährige.

+ Nach ihrer Fehlgeburt spricht die „Let‘s Dance“-Profitänzerin Renata Lusin offen über ihren Verlust. Sie möchte dazu beitragen, dass mit einem Tabu gebrochen wird. (Fotomontage) © RTL/Exclusiv – Das Starmagazin

Zahlreiche User markierten den Beitrag mit einem Like und hinterließen aufmunternde Kommentare. Auch ihre „Let’s Dance“-Kollegen versuchten, Renata zu trösten. „Wie unfassbar stark du bist“, schrieb etwa Isabel Edvardsson (40). „Wie du mit diesem Thema umgehst… das ist auch für mich ein Vorbild! Ich bin mir ganz sicher, dass du und Valentin das Glück mit Kindern erfahren werdet, ihr seid beide ganz tolle Menschen mit einem großen Herz!“

