Barbara Schöneberger geht auf „Let‘s Dance“-Star Rúrik Gíslason los

Spätestens seit seiner „Let‘s Dance“-Teilnahme 2021 hat Deutschland einen neuen Frauenschwarm: Rúrik Gíslason. Doch Barbara Schöneberger kann mit dem muskelbepackten Isländer so gar nichts anfangen.

Köln – Für ihren Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ trifft sich Barbara Schöneberger (49) jede Woche mit einem ihrer Promi-Kollegen zur lustigen Fragerunde. Dabei stehen zwar eigentlich immer die Gäste im Vordergrund, die Moderatorin lässt es sich aber nicht nehmen, auch hin und wieder etwas über ihr eigenes Privatleben preis zu geben. So auch in der neusten Ausgabe mit Michael Mittermeier (57). Mit dem Comedian bespricht sie ihre persönlichen Männervorlieben – und äußert sich doch überraschend über „Let‘s Dance“-Schönling Rúrik Gíslason (35).

Michael Mittermeier schwärmt über Rúrik Gíslason – Barbara Schöneberger protestiert heftig

Rúrik Gíslason ist ein ehemaliger Fußballspieler aus Island. 2021 tauschte er den Fußballplatz gegen das TV-Tanzparkett und wurde mit seiner Teilnahme an „Let‘s Dance“ nicht nur deutschlandweit bekannt, sondern auch zum neuen nationalen Frauenschwarm. Denn Rúrik Gíslason überzeugte nicht nur mit seinen Samba-Rollen und Ausfallschritten, sondern auch mit seinem Aussehen. Lange, blonde Haare, strahlend blaue Augen, stählerne Bauchmuskeln? Alle sind sich einig: Rúrik Gíslason ist ein überaus schöner Mann.

Nun ja – fast alle, wie sich jetzt herausstellt. Denn Barbara Schöneberger kann so gar nichts mit dem „Let‘s Dance“-Star anfangen, wie sie jetzt in ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ verrät. Während selbst ihr Studiogast Michael Mittermeier neidlos zugeben muss, dass Rúrik Gíslason überaus attraktiv ist, könnte die Moderatorin nicht heftiger widersprechen.

Barbara Schöneberger: Ihr Karriere-Anfang bei Sat.1 Heutzutage ist Barbara Schöneberger kaum mehr aus dem deutschen Fernsehen wegzudenken. Doch wie und wo startete die Münchnerin ihre Karriere im TV? Im Jahr 1998 wurde die damals 24-Jährige als Assistentin von Moderator Elmar Hörig (74) in der Sat.1-Quiz-Sendung „Bube, Dame, Hörig“ engagiert, die vormittags ausgestrahlt wurde. Ihre Aufgabe war das Wenden von Spielkarten an einer Wand. Bis zur Einstellung im Jahr 1999 war Schöneberger Teil des Formats.

„Um Gotteswillen nein!“: Barbara Schöneberger lästert über „Let‘s Dance“-Star Rúrik Gíslason

„Das ist so ein Mann, vor dem stehst du und sagst: Gott, was hast du an uns allen falsch gemacht?“, schwärmt Michael Mittermeier. „Rúrik Gíslason ist mir too much“, so Barbara Schöneberger und führt ihre Abneigung weiter aus. „Überhaupt nicht. Nein. Interessiert mich gar nicht. Den kannst du mir nackt auf den Bauch binden. Furchtbar. Sehr nett, aber um Gotteswillen nein. Echt?! Nein. Auf keinen Fall“, so die Moderatorin weiter.

Fußballer, „Let‘s Dance“-Gewinner und Frauenschwarm: Rúrik Gíslason hat die Herzen der TV-Zuschauer im Sturm erobert. Doch Barbara Schöneberger kann mit dem muskelbepackten Isländer so gar nichts anfangen. (Fotomontage) © IMAGO/Future Image & Instagram/Barbara Schöneberger

Im beruflichen Umfeld habe sie noch nie jemanden getroffen, den sie wirklich attraktiv fand. „Auch, wenn ich immer anders tue“, gibt sie zu. Aber auf welche Männer steht sie den dann? „Alexander Zverev finde ich okay und Andreas Bourani fand ich mal ganz gut. Aber der hat sich nie wieder gemeldet“, verrät Barbara Schöneberger.

Apropos Barbara Schöneberger: In ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ nimmt sie kein Blatt vor den Mund. Nicht einmal das Liebesleben von Angela Merkel ist für Barbara Schöneberger dabei tabu. Verwendete Quellen: Mit den Waffeln einer Frau - Folge 249 Michael Mittermeier