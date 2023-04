„Keine Kondition mehr“: „Let‘s Dance“-Osterpause warf Julia Beautx komplett aus der Bahn

Große Herausforderung

Nach ihrem energiegeladenen Charleston hat Julia Beautx plötzlich gute Chancen, ins „Let‘s Dance“-Finale einzuziehen. Dabei bereiteten ihr die Proben große Probleme.

Eine Sache ist klar: „Let’s Dance“ ist kein Zuckerschlecken. Das weiß Julia Beautx (23) mittlerweile aus eigener Erfahrung. In der letzten Sendung sorgten die Influencerin und ihr Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (35) allerdings für Begeisterungsstürme. Mit ihrem feurigen Charleston erkämpften sie sich stolze 27 Punkte.

Selbst Joachim Llambi (58) zeigte sich angetan und vergab neun Punke. „Es war toll, weil du von Anfang bis Ende das Ding hier durchgezogen hast. Ihr wart schön synchron“, lautete das Lob des sonst so strengen Jurors. Jorge González (55) wiederum schwärmte: „Was für ein Opening, was für eine Energie. Julia, du warst dieser Rohdiamant. Heute sehe ich eine junge Frau mit einem Talent, mit einer tollen Entwicklung. Das war ein super, super Tanz!“

Was die Jury und die TV-Zuschauer nicht wussten: Julia Beautx fühlte sich nach der Osterpause eigentlich ziemlich aus der Puste. Das Training vor der vergangenen Show sei deshalb umso kräftezehrender gewesen. „Die ersten zwei Stunden waren schon hart, tatsächlich“, offenbart die YouTuberin im Interview mit Promiflash. Eigentlich hatte sie erwartet, mit frischer Energie an den Start zu gehen, doch genau das Gegenteil sei passiert: „Ich hatte plötzlich keine Kondition mehr.“

Julia Beautx: Die „Let‘s Dance“-Zuschauer wünschen ihr den Sieg

Glücklicherweise fand Julia schnell wieder zu ihrer Bestform zurück. „Danach ging es. Danach war alles wieder super“, berichtet sie zufrieden. Mit ihrer Performance schaffte die Schauspielerin ein fulminantes Comeback zurück auf die Tanzbühne. Tatsächlich hätte die Blondine gar nicht damit gerechnet, derart viele Punkte abzustauben. „Ich hätte niemals gedacht, dass es so gut funktionieren wird, weil ich immer superaufgeregt vor der Show bin und irgendwie immer was nicht klappt, was vorher immer geklappt hat“, gesteht sie.

Auch die Fans zeigten sich begeistert von dem Auftritt. „Julia hat eine tolle Entwicklung gemacht. Sie hätte einen Platz im Finale sehr verdient“, wünschte sich ein Instagram-User. Ein weiterer schrieb: „Der Tanz hat einfach richtig Spaß gemacht beim Zuschauen. Krass, wie gut Julia seit Beginn von Let‘s Dance geworden ist!“

