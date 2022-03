Wegen seiner Körpergröße: „Let‘s Dance“-Favorit Mathias Mester bekam von seiner Liebe einen Korb

Mathias Mester macht seine Körpergröße von 1,42 Metern in Sachen Liebe oft einen Strich durch die Rechnung © dpa / Rolf Vennenbernd

Es kommt nicht auf die Größe an! „Let‛s Dance“-Star Mathias Mester bekam aufgrund seiner 1,42 Meter schon häufiger eine Abfuhr.

Münster – Er ist mehrfacher Weltmeister im Speerwurf, gewann eine Silbermedaille bei den Paralympischen Spielen in Peking und beweist derzeit bei „Let‛s Dance“, dass er auch auf dem Tanzparkett eine gute Figur abgibt: Mathias Mester (35) bringt eigentlich alles mit, was man sich in einem Partner wünschen könnte. Doch trotzdem, so erzählt der ehemalige Leichtathlet im Interview mit RTL, läuft es bei ihm in Sachen Liebe nicht immer gut. Der Grund dafür ist laut Mester seine Körpergröße. 1,42 Meter seien vielen Frauen einfach nicht ausreichend.

Lange Zeit habe sich der TV-Star deshalb gefragt, ob er in seinem Leben jemals eine Beziehung führen werde. „Werde ich jetzt für immer alleine bleiben? Kriege ich überhaupt eine Frau?“ berichtet er über seine früheren Sorgen. Und Mesters Zweifel waren offenbar berechtigt, denn seine große Liebe gab ihm aufgrund seiner Körpergröße einen Korb. „Die eigentliche große Liebe sagt dann: Aufgrund der Größe kann ich das nicht“, erzählt der Leistungssportler, „du bist sehr sympathisch, siehst gut aus, aber aufgrund deiner Körpergröße kann ich es nicht.“

Mathias Mester gibt die Suche nach seiner Traumfrau trotz schlechter Erfahrungen nicht auf

Auch eine frühere Freundin brauchte sechs Monate Bedenkzeit, bevor sie ihre Liebe zu Mathias Mester offiziell machte. Drei Jahre waren die beiden ein Paar, bevor sie sich dazu entschlossen, getrennte Wege zu gehen. Auch die Eltern seiner heutigen Ex-Partnerin zweifelten offenbar aufgrund Mesters Größe an der Beziehung. Trotz seiner Erfahrungen glaubt der „Let‛s Dance“-Kandidat fest daran, dass er irgendwann die Richtige findet.

Und wenn man seiner zwei Jahre jüngeren Schwester Melanie Glauben schenken darf, kommt Mathias heute eigentlich ziemlich gut beim anderen Geschlecht an. Sie verrät den RTL-Reportern: „Also wenn man jetzt mal mit Matze losgeht, dann steht er nicht lange alleine herum.“ Seine Auftritte auf dem „Let‛s Dance“-Parkett werden dem Olympia-Teilnehmer bestimmt einige Dates bescheren: Nach zwei Tanz-Sendungen gelten Mathias Mester und seine Profi-Partnerin Renata Lusin (34) als Favoriten.