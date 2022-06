„Let‘s Dance“-Star Mathias Mester wird von Kinderkrankenschwester angefeindet - Martin Rütter schreitet ein

Von: Theresa Kuchler

„Let‘s Dance“-Kandidat Mathias Mester wurde zum Opfer von Internet-Hetze. Sein Freund Martin Rütter hat die Hass-Kommentatorin konfrontiert. © Rof Vennenbernd/dpa/martinruetter_official/Instagram

Eine Frau attackiert „Let‘s Dance“-Teilnehmer Mathias Mester mit Hasskommentaren. Sein Freund Martin Rütter findet das absolut inakzeptabel. Er hat die Verfasserin persönlich angerufen – und will strafrechtlich gegen sie vorgehen.

Köln – Bei der letzten „Let‘s Dance“-Staffel (hier alle News zur Show auf der Themenseite) hat der kleinwüchsige Sportler Mathias Mester den dritten Platz belegt. Eine starke Leistung, die Anerkennung verdient. Doch anstelle von Glückwünschen tummeln sich auf Instagram Hass und Hetze – besonders eine Kommentatorin schießt mit ihren Aussagen voll unter die Gürtellinie.

Martin Rütter setzt sich für „Let‘s Dance“-Star Mathias Mester ein – der wurde von Frau im Internet attackiert

Als der 1,42 Meter große Mester mit seiner Tanzpartnerin Renata Lusin ins „Let‘s Dance“-Finale einzieht, schreibt die Zuschauerin: „Jaja, da gibt es wohl wieder einen Behindertenpunkt zusätzlich.“ Noch drastischer wird ihre Wortwahl an anderer Stelle: „Renata wird auch froh sein, wenn sie diesen Krüppel vom Hals hat.“

Die Beiträge der Nutzerin sind so diffamierend, dass sich Mesters Freund Martin Rütter dazu gezwungen sieht, einzuschreiten. In einem Instagram-Video hält der Moderator und Hundetrainer einen minutenlangen Monolog. Er zeigt klare Kante gegen diese Hasskultur im Internet.

„Viele Menschen glauben, das Internet ist ein rechtsfreier Raum“ – Martin Rütter wird gegen Hass-Kommentatorin aktiv

„Wenn du in die Öffentlichkeit gehst, so wie Mathias es getan hat, bekommst du auch Kritik“, sagt Rütter. Das sei klar und gehöre zum Business – auch er selbst müsse nach jeder Show negatives Feedback wegstecken. Problematisch werde es allerdings, wenn legitime Kritik in Diffammierung und Diskrimminierung umschlägt.

Martin Rütter setzt sich gegen die Hasskultur im Netz ein. Denn das Internet ist kein „rechtsfreier Raum“. © Future Image/Imago

Online passiert aber genau das tagtäglich. „Viele Menschen glauben, dass das Internet ein rechtsfreier Raum ist“, sagt Rütter. Weil dem nicht so ist, hat sich der TV-Hundetrainer auf die Suche nach der Frau gemacht, die seinen Freund öffentlich als „Krüppel“ beleidigte.

Nach kurzer Recherche fand Rütter heraus, dass die Kommentatorin eine Kinderkrankenschwester ist – was die Sache umso schlimmer mache. „Die arbeitet in einem sozialen Beruf, in einem gesellschaftlich total wichtigen Beruf und bezeichnet einen Menschen, der kleinwüchsig ist als Krüppel. Da denkst du: ‚Moment mal, wo ist die denn falsch abgebogen?‘ Das passt überhaupt nicht in meinen Kopf.“

Kinderkrankenschwester beleidigt „Let‘s Dance“-Teilnehmer Mathias Mester - jetzt drohen rechtliche Konsequenzen

Dann habe er zum Hörer gegriffen und die Frau angerufen, denn „die Telefonnummer rauszufinden war nicht so schwer“. Rütter erzählt, er habe sie gefragt, warum sie so eine Wut hätte und „Let‘s Dance“ für sie so ein rotes Tuch sei. Die Reaktion: „Sie hat mich sofort im Keim erstickt und gesagt, so eine Scheiße gucke ich nicht und hat aufgelegt.“

Martin Rütter setzt sich für den „Let‘s Dance“-Star Mathias Mester ein. Bei seinen Fans kommt das gut an. © Screenshot Instagram/martinruetter_official

So leicht lässt sich Martin Rütter aber nicht abwimmeln. Er ließ einen Anwalt anrufen, der der Frau mitteilte, dass Anzeige erstattet wird. Doch sie habe erneut aufgelegt. Im Netz stößt Martin Rütters Einsatz für seinen Freund auf viel positives Feedback – auch von prominenten Kollegen. So bedankten sich etwa Comedian Chris Tall und Reality-TV-Star Detlef Steves unter dem Instagram-Video.

Der TV-Star macht sich übrigens nicht zum ersten Mal für Benachteiligte stark: In einer neuen RTL-Doku hilft Martin Rütter dabei, illegalen Welpenhandel aufzudecken. Verwendete Quellen: martinruetter_official/Instagram