„Let‘s Dance“- und „Traumschiff“-Verbot: Désirée Nick ätzt gegen TV-Sender

Désirée Nick ist zweifelsfrei eine der bekanntesten deutschen Entertainerinnen. Dennoch darf sie offenbar nicht bei jedem TV-Format auftreten.

Berlin – Désirée Nick (67) ist eine Frau mit vielen Talenten. Als ausgebildete Balletttänzerin und Schauspielerin fühlt sich die Entertainerin auf der Bühne sowie vor der Kamera zu Hause. Doch wie Nick verrät, wird sie trotz ihrer langjährigen Erfahrung noch immer häufig übergangen. Im Gespräch mit Barbara Schöneberger (49) geht Désirée Nick bestimmten TV-Absagen jetzt auf den Grund.

„Let‘s Dance“- und „Traumschiff“-Verbot: Désirée Nick ist „tödlich beleidigt“

In einer neuen Episode des Podcasts „Mit den Waffeln einer Frau“ sprachen Désirée Nick und Barbara Schöneberger unter anderem über Nicks herausragendes Talent am Herd. „Ich bin tödlich beleidigt, dass ich noch kein Kochbuch am Markt habe“, erklärte das Multitalent daraufhin zynisch.

Auf die Frage, weshalb Nick ihre Rezepte bisher nicht veröffentlicht habe, antwortete sie: „Weil die Verlage es nicht genommen haben! Wahrscheinlich aus demselben Grund, weshalb ich keine Hauptrollen und Nebenrollen bei ‚Rosamunde Pilcher‘ und auf dem ‚Traumschiff‘ spiele. Und warum ich noch nie bei ‚Let’s Dance‘ war und nicht bei ‚The Masked Singer‘.“

Viele Show-Absagen: Sender wollen laut Désirée Nick „keinen Krawall“

Dass Désirée Nick trotz ihrer professionellen Ballettausbildung bisher nicht bei „Let’s Dance“ auftreten durfte, scheint Schöneberger unerklärlich. Wie die 67-Jährige weiter verriet, habe sie jahrelang bei der RTL-Show angefragt, sei jedoch immer wieder mit halbherzigen Ausreden abgespeist worden. „Wir sind ein familienfreundlicher Sender. Wir wollen keinen Krawall“, zitierte die Entertainerin aus einer angeblichen Absage seitens der RTL-Verantwortlichen.

Dass sie mit ihren Auftritten stets für Kontroversen sorgt, will Désirée Nick so jedoch nicht stehen lassen. „Bullshit“, urteilte sie über die vermeintlichen Entschuldigungen der zuständigen Sender. Barbara Schöneberger schien ihr derweil zuzustimmen: „Ich würde dich sofort bei ‚Let’s Dance‘ sehen.“ In der MDR-Talkshow „Riverboat“ sorgte Désirée Nick aber auch für einen umstrittenen Moment: Sie entblößte sich vor laufender Kamera. Verwendete Quellen: „Mit den Waffeln einer Frau“-Podcast