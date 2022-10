Letzter Auftritt von Schlagerlegende Jürgen Drews am Donnerstag in Elmau

Bei dem Musikherbst in Tirol wird Jürgen Drews den letzten Auftritt seiner Karriere spielen. © IMAGO/Guenter Hofer/SchwabenPress

Ellmau (Tirol) – Am Donnerstag, den 06 Oktober, haben die Fans des gefeierten Schlagerstars die Möglichkeit, ihn ein letztes Mal live singen zuhören. Denn der 77-Jährige beendet seine Karriere. Im Rahmen des Musikevents „Musikherbst am Wilden Kaiser“ hatte Drews neben Florian Silbereisen schon einen Auftritt.

Doch nun wurde der selbst ernannte König von Mallorca emotional: „Das Konzert am vergangenen Donnerstag war auch für mich ein superschönes Erlebnis und schon sehr emotional. Das wird in dieser Woche nicht anders werden“. Er betont das Elmau mit wunderschönen Erinnerungen verbinde und es was ganz Besonderes sei, dass er sein letztes Konzert dort spiele.

Für Jürgen Drews werden Wunderkerzen leuchten.

Für Veranstalter „Travel Partner“ ein großes Kompliment, wie CEO Michael Pooth sich freut. „Trotz der großen Dimension des Events sind die Gäste bei uns ganz nah an den Stars dran, deshalb kommt unmittelbar eine grandiose Stimmung auf“, erklärt er. Pooth ergänzt außerdem, es sei eine ganz besondere Atmosphäre. Natürliche gehe bei einem so Besonderen von Jürgen Drews die Post ganz besonders ab.

Von dem Erfolg sind aber selbst die Veranstalter überrascht. „Wir wussten, dass die Fans nach der langen Durststrecke eine enorme Lust auf den Musikherbst am Wilden Kaiser hatten, aber das bereits an den ersten beiden Tagen so die Post abgeht, haben wir nicht erwartet“, berichtet Michael Pooth. Am 26 September wurde das Festival traditionell durch Bürgermeister Klaus Manzl und der Bundesmusikkapelle eröffnet.

Zuschauer konnten sich auf „Oesch’s die Dritten“, „Marc Pircher oder die Zinnentaler freuen. Star war aber jedoch Jürgen Drews. „Ihr habt mir wieder richtig Geschmack gemacht, wäre ich doch nur 80 Jahre jünger“, scherzt er.Der „Ich bau dir ein Schloss“ Interpret wird gebührend mit Wunderkerzen verabschiedet, wie es heißt.