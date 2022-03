„Lichtblicke“: Anna-Carina Woitschack verrät endlich den Namen ihres neuen Albums

Anna-Carina Woitschack präsentiert endlich den Titel ihres kommenden Albums © Guido Kirchner/POOL/dpa

Ankündigung des Albumtitels: Anna-Carina Woitschack verrät, dass ihre neue LP „Lichtblicke“ heißt. Die kommende Platte des Stars soll im Spätsommer erscheinen.

Rust, Baden-Württemberg – Schlagerstar Anna-Carina Woitschack (29) wurde durch ihre Teilnahme an der beliebten Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt und verzauberte ihre Fans zuvor mit Hits wie „Küss mich wach“ und „Mach das nochmal mit mir“. Die in Kamern geborene Musikerin bringt in diesem Spätsommer ihr neues Album heraus und verriet jetzt den Titel der kommenden LP!

Der Schlagerstar, der seit 2020 mit Stefan Mross (46) verheiratet ist, ließ ihre Follower auf Instagram an einer Promo-Aufnahme von sich zu dem brandneuen Album teilhaben, auf der sie verträumt auf den Boden schaut. Zu ihrem Posting verkündete sie voller Aufregung, dass sie ihren Fans jetzt endlich den Titel ihrer neuen Platte verraten dürfe. Sie verriet begeistert: „Tadaaaa, ich darf Euch ENDLICH den Namen meines neuen Albums verraten.“ Daraufhin machte sie kein Geheimnis mehr aus dem Namen der LP und enthüllte, dass ihre Sammlung von Songs „Lichtblicke“ heißen wird und sie mit den Aufnahmen zu dem Album schon in der nächsten Woche beginnen würde. „‚Lichtblicke‘ erscheint im Spätsommer… Nächste Woche geht’s ins Studio … Freut IHR Euch?“, gab die blonde Schönheit stolz bekannt.

Anna-Carina Woitschack enthüllt den Titel ihres Albums

Und auch die Vorfreude der Fans auf die bald erscheinende Platte und die Begeisterung über den Namen der LP scheint riesig zu sein! So schwärmte ein User über den „Lichtblicke“-Albumtitel: „Was für ein toller Name!!!“ Ein weiterer Follower gab bekannt, dass er der Musikerin ganz viel Erfolg bei den Studioaufnahmen der neuen Lieder wünschen würde und schrieb: „Hallo, du hast die Power! Immer schöne Lieder! Ich wünsche gutes Gelingen bei den Aufnahmen.” Wir freuen uns mit den Fans der Musikerin darauf, schon bald die neuen Songs von „Lichtblicke“ hören zu können!