„Lieb das Ergebnis jeden Tag mehr“: Joelina Karabas gibt Update nach Brustverkleinerung

Von: Stella Rüggeberg

Joelina Karabas zeigt das Ergebnis von ihrer Brust-OP nach acht Wochen © Instagram.com/joelinakrbs

Joelina Karabas ließ sich vor acht Wochen ihre Oberweite verkleinern. Eine sehr gute Entscheidung, wie sie ihren Fans berichtet. Von dem Ergebnis kann die Tochter von Danni Büchner nicht genug bekommen.

Vor wenigen Wochen unterzog sich Joelina Karabas (23) einer Brustverkleinerung. Ihre Oberweite habe ihr sehr starke Rückenschmerzen bereitet, weshalb sie sich für den Eingriff entschied. Von dem Ergebnis zeigt sich die Tochter von Danni Büchner (43) immer wieder aufs Neue, stark begeistert.

Joelina Karabas präsentiert ihre neue Oberweite in Bikini-Oberteilen

Vor der Operation soll Joelina Karabas (alle Infos zur Familie um Danni Büchner) laut eigenen Angaben Körbchengröße E getragen haben. Nun sei es ein „mega schönes C-Körbchen“. Für die 23-Jährige war dieser Eingriff die richtige Entscheidung, denn nicht nur der Anblick würde ihr gut gefallen, auch ihre Rückenschmerzen sind seitdem deutlich besser geworden.

Erst kürzlich präsentierte die hübsche Blondine ihre neue Oberweite in mehreren Bikini-Oberteilen. Dort motivierte sie ihre Follower auf Instagram: „Man braucht keinen perfekten Körper, um einen Bikini anzuziehen“. Und hat damit vollkommen recht.

Joelina Karabas zeigt das Ergebnis ihrer Operation

Auch Joelina selbst, scheint sich in ihrer Haut unglaublich wohlzufühlen. In ihrer jüngsten Instagramstory zeigt sich die älteste Tochter erneut in einem knappen Oberteil und schwärmt: „Circa acht Wochen jetzt nach der Brust-OP und ich liebe das Ergebnis jeden Tag mehr“.

Um sich auch im Sommer super wohlzufühlen, hat die 23-Jährige für ihre Fans einen ganz besonderen Tipp. Joelina Karabas habe laut eigenen Aussagen Käsefüße und kann deshalb im Sommer auf Fußdeo nicht verzichten. Verwendete Quellen: Instagram.com/joelinakrbs