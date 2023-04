Peter Klein und Yvonne Woelke ziehen zusammen – für TV-Show

Von: Alina Schröder

Peter Klein und Yvonne Woelke werden immer wieder zusammen in der Öffentlichkeit gesehen. Jetzt stehen sie gemeinsam für eine neue RTL-Show vor der Kamera.

Palma de Mallorca – Es ist offiziell: Peter Klein (56) und Yvonne Woelke (41) werden schon bald zusammen im TV zu sehen sein. Das bestätigte der Sender RTL gegenüber der Mallorca Zeitung. Die Dreharbeiten seien demnach schon im vollen Gange.

Liebes-Gerüchte um Peter Klein und Yvonne Woelke spitzen sich zu

Es war eine öffentliche Schlammschlacht: Anfang des Jahres hatte Iris Klein (55) die Trennung von ihrem Ehemann Peter bekannt gegeben. Sie befürchtete, dass dieser eine Affäre mit Woelke hatte. Tatsächlich bestätigte der 56-Jährige, dass er für die einstige Miss Germany Gefühle entwickelt hatte. In einem Glücksseminar von Ex-Dschungelkönig Peer Kusmagk sagte er, dass er verliebt sei.

Seit Monaten werden die beiden immer wieder zusammen gesehen. Es wird gemunkelt, dass die beiden ein Paar sind – ja, sogar von einer geplanten Hochzeit war schon die Rede. Doch das dementierte Peter letztlich auf Instagram. Er postete die Schlagzeile und schrieb dazu: „100 Prozent erfunden“ – inklusive Lach-Smiley.

Neue RTL-Show „The Block“ Im Frühjahr 2023 starteten die Dreharbeiten für die neue RTL-Sendung „The Block“, in der Peter Klein zusammen mit Yvonne Woelke vor der Kamera stehen wird. Vorbild für die Show ist das gleichnamige Reality-Format aus Australien, das auf dem Sender Nine Network ausgestrahlt wird. In dieser treten vier bis fünf Paare gegeneinander an. Sie renovieren und gestalten mit einem festen Budget Häuser oder Wohnungen und verkaufen diese letztlich in einer Auktion. Wer den höchsten Verkaufspreis erzielt, gewinnt. Die Show startete 2003. Bislang gibt es 19 Staffeln (Stand: 2023). Quelle: 9now.nine.com

RTL bestätigt: Peter Klein und Yvonne Woelke drehen für gemeinsame Show

Im Gegensatz zu Peter äußert sich Yvonne nicht zu den Liebesgerüchten mit dem einstigen Bodybuilder. Sie ließ aber verlauten, um ihre Ehe kämpfen zu wollen, nachdem sich ihr Mann von ihr getrennt hatte. Dass Peter und Yvonne aber jetzt wohl zusammen in Nordrhein-Westfalen für das neue RTL-Format „The Block“ drehen, feuert die Gerüchteküche weiter an. „Ich kann Ihnen bestätigen, dass Peter Klein und Yvonne Woelke für RTL vor der Kamera stehen“, sagte ein Sprecher des Senders am Donnerstag (21. April) der Mallorca Zeitung. Ganze sieben Wochen lang, werden die beiden in eine Wohnung ziehen. Wie die Show genau aussehen soll, gibt der TV-Sender noch nicht bekannt.

Peter Klein wird für ein neues RTL-Format zusammen mit Yvonne Woelke vor der Kamera stehen. Das bestätigte ein Sprecher des Senders. © Screenshot/Instagram/yvonnewoelke/ peterklein_official

Vorlage ist die gleichnamige Sendung aus Australien, in der mehrere Paare gegeneinander antreten und Häuser oder Wohnungen renovieren. Diese werden schließlich verkauft – wer den höchsten Betrag erzielt, gewinnt. Somit werden Peter und Yvonne zumindest vor der Kamera zusammen als Paar auftreten. Während Peter seine Zeit glücklich mit Yvonne verbringt, weint sich Iris wegen der Trennung von ihrem Ehemann noch nachts in den Schlaf. Verwendete Quellen: mallorcazeitung.es, 9now.nine.com