Schlager-Star Semino Rossi trauert um seine Mama: „Danke für all die Liebe“

Von: Richard Strobl

Drucken Teilen

Schlager-Star Semino Rossi trauert um seine geliebte Mutter. (Collage mit Archivbild) © Collage: IMAGO / Gonzales Photo // Screenshot: Instagram/seminorossioffiziell

Semino Rossi muss offenbar einen harten Schlag verkraften: Der Schlager-Sänger trauert um seine Mutter. Er teilte bewegende Worte.

München - Trauer bei Schlager-Star Semino Rossi. Der 61-Jährige muss den Verlust seiner Mutter verkraften. Via Instagram teilte er bewegende Worte mit seinen Fans.

Auf der Social-Media-Plattform veröffentlichte Semino Rossi am Freitag die Todesanzeige für seine Mutter Esther Rossi. Darauf sind folgende bewegende Worte zu lesen: „Möge das Licht Gottes immer deinen Weg erleuchten“. Dann wird es sogar noch persönlicher: „Danke für all die Liebe, die du mir gegeben hast und dafür, dass du mir gezeigt hast, wie ich all die Liebe an andere weitergeben kann.“ Auch, dass auf der Traueranzeige nicht der volle Name von Semino Rossis Mutter, sondern „Mama Ether“ geschrieben steht, zeigt die enge familiäre Verbundenheit.

Semino Rossi trauert um seine geliebte Mutter

Zu dem Foto schrieb Semino Rossi keine weiteren Zeilen. Allerdings stellte er seinen Song „Bella Santa Maria“ zu dem Posting.

Die Fans reagierten emotional auf die Nachricht und viele sprachen dem Sänger ihr Beileid aus: „Unser aufrichtiges Beileid lieber Semino“, schrieb etwa einer. Ein anderer meinte: „Mein herzliches Beileid für dich und deine Familie, ich wünsche dir sehr viel Kraft für dich und deine Familie“.

Die wichtigsten Infos zu Semino Rossi: Alter: 61 Jahre Geburtsort: Rosario, Argentinien Beruf: Schlager-Sänger Größter Album-Erfolg in Deutschland: „Ich denk an dich“ (2006) - Platz 1 der Charts

Mama Esther war für Semino Rossi eine wichtige Leitfigur

Für Semino Rossi ist seine Mutter Esther eine prägende Figur. Obwohl er in Argentinien in armen Verhältnissen aufgewachsen sei, habe er dennoch eine glückliche Kindheit gehabt. Dafür sei seine Mutter ein entscheidender Faktor gewesen, erklärte er einst im Podcast „Aber bitte mit Schlager“ von Schlagerplanet-Radio. Seine Mutter sei auch ein „Sinnbild für Nächstenliebe“ gewesen, berichtete Semino weiter. Sie habe stets ihr Möglichstes getan, um anderen Menschen zu helfen. „Damals sind viele arme Menschen zu uns gekommen und haben an der Tür geklopft, für etwas zu Essen. Die Mama hat ihnen immer etwas gegeben“, erzählte Semino Rossi im vergangenen Jahr.

Wie eng Semino Rossi mit seiner Mutter verbunden war, zeigt auch der Fakt, dass er sie etwa 2014 zu Florian Silbereisens „Schlagerjubiläum“ mitbrachte. (rist)