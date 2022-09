Durchsichtige Bluse und XXL-Gürtel: Beatrice Egli begeistert Fans mit wildem Outfit

Beatrice Egli begeistert ihre Fans mit wildem Outfit © Instagram: beatrice_egli_offiziell

Beatrice Egli zeigt sich im ungewöhnlich wilden Outfit. Die Schlagerfans lieben ihren Look.

Für Beatrice Egli (33) steht morgen ein Auftritt auf einem Kreuzfahrtschiff an. Passend dazu postete die Sängerin nun ein Foto von sich auf Instagram, auf dem sie auf einem Boot zu sehen ist. Darauf ist sie mit durchsichtiger weißer Bluse zu sehen. Die Bluse hat sie unten in einem breiten blauen Gürtel gesteckt. Dazu passend hat die Sängerin eine blaue Jeans und eine blaue Mütze an. Ein durchaus wildes Outfit für die sonst modisch eher klassische Sängerin.

Auf dem Bild schaut die Sängerin verträumt auf das Wasser hinaus und hält mit einer Hand ihre Mütze. Unter das Foto schreibt Beatrice Egli: „Ich freue mich sehr, heute und morgen zu Gast auf dem Schlagerliner zu sein. Diese Shows auf hoher See sind immer etwas ganz Besonderes. Wart ihr schon mal auf einem Kreuzfahrtschiff?”

Die Fans sind begeistert

Doch den Fans geht es in den Kommentaren kaum um den Schiffs-Auftritt der Sängerin - Stattdessen wird rege über ihr wildes Outfit. Der etwas andere, extravagante Look der Sängerin scheint sehr gut anzukommen Ein Fan schreibt unter das Foto: „Wow was für ein schönes Foto viel Spaß dir!“ und jemand anders meint zu dem blauen XXL-Gürtel: „Donnerwetter, was für eine Taille“.