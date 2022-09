Liebes-Chaos bei „Die Reimanns“: Jasons Ex hat schon einen neuen Freund

Teilen

Jasons Ex scheint frisch verliebt. © Instagram/hunter.nicoleee & jason_reimann90

Nach dem überraschenden Ehe-Aus von Jason Reimann und seiner Frau Hunter ist nun bekannt, dass die zweifache Mutter einen neuen Freund hat.

Anfang des Jahres machte Jason Reimann (32) traurige Neuigkeiten bekannt: Nach sechs Jahren Ehe hat sich der Sohn der „Goodbye Deutschland“-Stars Konny (67) und Manuela Reimann (54) von seiner Frau Hunter getrennt. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne, die 2014 und 2017 zur Welt kamen. In der Kult-TV-Show „Die Reimanns“ wirkten Jason und Hunter eigentlich stets glücklich verliebt – umso überraschender kam die Trennung für viele Fans. Das Verhältnis zwischen den Ex-Turteltauben scheint jedoch weiter gut zu sein. „Nur, weil Jason und ich nicht mehr zusammen sind, heißt es nicht, dass ich die Familie hasse oder die Familie mich hasst“, stellte Hunter auf Instagram klar.

Nun hat die Zweifach-Mama ein neues Liebesglück gefunden. Auf Instagram postete sie ein Foto von sich und ihrem neuen Freund, der Jason gar nicht mal so unähnlich sieht. Beide Männer sind braunhaarig und scheinen eine ähnliche Statur zu haben. Allerdings trägt Hunters Neuer einen ausgeprägten Vollbart, während Jason eher ein Fan des Dreitagebarts ist. Den Beitrag kommentierte Hunter lediglich mit einem roten Herz-Emoji. Den Namen ihres Schatzes verriet die dunkelhaarige Schönheit also nicht – offenbar will sie dessen Privatsphäre schützen.

So reagieren die Fans auf Hunters neue Beziehung

Die Fans fanden jedenfalls, dass Hunter und ihr Partner ein tolles Paar abgeben. „Ich freue mich, dass du jemand besonderen gefunden hast“, schwärmte ein Follower. Ein anderer schrieb: „Ihr passt gut zusammen! Haltet eure Liebe fest. Wünsche euch und deinen Jungs viel Glück!“ An anderer Stelle hinterließ ein User einen poetischen Kommentar, der Hunter sicher gefiel: „Wahre Liebe sucht man nicht, die findet man wie einen Stein am Strand.“

Was Jason Reimann von der neuen Beziehung seiner Ex hält oder ob er inzwischen selbst wieder vergeben ist, ist nicht bekannt. Auf Instagram zeigte sich der Logistiker zuletzt vor allem mit seinen Eltern Konny und Manuela Reimann sowie mit seinen beiden Söhnen. Im Moment scheint die Familie für Jason also an erster Stelle zu stehen.

Stefanie und Jörg sind ganz schön risikobereit! Mit ihren vier Kindern ziehen sie begleitet von „Goodbye Deutschland“ nach Neuseeland. Und das ohne die Sicherheit eines dauerhaften Visums.

Auch interessant