Liebes-Drama im TV: Besetzung von „Prominent getrennt“ steht fest

2023 geht „Prominent getrennt“ in die zweite Runde. Jetzt wurde die vollständige Besetzung der Liebes-Drama-Show preisgegeben. Mit dabei sind unter anderem Fußballprofi Jakub Merlan-Jarecki und Model Kate Merlan.

Kapstadt, Südafrika - Zum zweiten Mal sind wieder acht berühmte Ex-Paare in „die Villa der Verflossenen“ eingezogen, denn „Prominent getrennt“ geht in die nächste Runde. RTL hat bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten vor kurzem begonnen haben und die Reality-Show voraussichtlich im Frühjahr 2023 auf RTL Plus ausgestrahlt werden soll. Zwar hat der Sender keinen genaueren Sendetermin preisgegeben, dafür jetzt aber die Besetzung der zweiten Staffel veröffentlicht. Das Konzept bleibt auch in der neuen Staffel dasselbe: Während die acht prominenten Paare um eine zweite Chance in ihrer Liebe kämpfen, werden pikante Details ihrer Trennung enthüllt.

Um die 100.000 € Preisgeld kämpfen unter anderem Reality-TV Stars Sandra Janina van der Heide (23) und Juliano Fenandez (23) und „Temptation Island“-Stars Marc-Robin (26) und Michelle Kaminsky sind auch am Start. Auch die „Berlin Tag und Nacht“-Stars Matthias Höhn (26) und Jenefer Riili ziehen mit in die Villa ein. Am Set lernte sie sich kennen und haben mittlerweile sogar ein Kind. Nostalgisch könnte man mit dem nächsten Paar werden, denn Silva Gonzalez (43) und Stefanie Schanze (34) waren beide Teil der bekannten Band „Hot Banditoz“ und seit über sechs Jahren ein Paar. Hoffnung scheint es bei den beiden jedoch noch zu geben, denn der Sänger bemerkte bereits: „Es ist noch Liebe da.“

Die Paare für die zweite Staffel „Prominent getrennt“ stehen fest

„Bachelor in Paradise“-Gustav Masurek (33) und Karina Wagner (26) werden ebenfalls Teilnehmer der neuen Staffel werden. Sportlich wirds mit Kölner-Fußballprofi Jakub Merlan-Jarecki (27) und seiner Ex-Freundin, dem Model Kate Merlan (35). Die Show scheint ehemalige „Temptation Island“-Kandidaten fast magisch anzuziehen. Auch Marlisa Rudzio (33) und Fabio De Pasquale (28) packen ihre Koffer, um in der „Villa der Verflossenen“ ihrer Liebe eine zweite Chance zu geben.

Nicht nur die Fans, sondern auch die ehemaligen Kandidaten der ersten Staffel scheinen es kaum abwarten zu können. Lena Schiwiora (26) erzählt in ihrer Instagram-Story: „Ich freue mich auf die Kandidaten.“ Ebenfalls macht die „Temptation Island“-Kandidatin deutlich, was sie von den scharfen Zungen hält, die die Ex-Paare scharf ins Visier nehmen: „Jetzt geht natürlich wieder das Thema los: ‚Die haben sich nur für die Show getrennt.‘ Aber Leute, manchmal spielt das Leben verrückt. Eine Trennung heißt nicht direkt, dass man strikt getrennte Wege geht. Gebt den Kandidaten eine Chance.“