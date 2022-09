Trennung nach Sommerhaus der Stars: Diogo und Vanessa Mariposa sind kein Paar mehr

Teilen

Der Sommerhaus-Fluch schlägt dieses Jahr ordentlich zu. © Sommerhaus der Stars, Das - Kampf der Promipaare / 07

Nach Eric und Katha fordert das Sommerhaus offenbar weitere Opfer. Die Nachrücker Vanessa Mariposa und Diogo Sangre sollen mittlerweile ebenfalls getrennt sein.

Der Sommerhaus-Fluch hat erneut zugeschlagen! Jahr für Jahr zerbrechen dank der Reality-TV-Show Promi-Beziehungen. In der Vergangenheit erwischte es beispielsweise bereits Micaela Schäfer (38) und Felix Steiner sowie Andrej Mangold (35) und Jennifer Lange (28). Die RTL-Sendung ist eine echte Feuerprobe für die Liebe und trennt bei den Pärchen die Spreu vom Weizen. Auch in dieser Staffel fordert das Sommerhaus wieder Opfer.

Reality-TV-Teilnehmer Eric Sindermann (34) und seine Freundin Katha Hambuechen (27) haben ihre Romanze endgültig auf Eis gelegt. Nach ihrem Auszug rückten Vanessa Mariposa (29) und Diogo Sangre (27) nach. In den aktuellen Folgen knutschen und turteln die beiden früheren „Ex on the Beach“-Kandidaten noch, was das Zeug hält. Offenbar soll alle Welt sehen, wie glücklich das Paar miteinander ist.

Doch der schöne Schein trügt: Mittlerweile sollen Vanessa und Diogo längst getrennt sein. Das berichten unter anderem die Bild-Zeitung sowie Promiflash. Offenbar trägt aber nicht das Sommerhaus Schuld an dem Beziehungsaus. Stattdessen steckt ein ganz anderer Grund dahinter: Diogo soll Vanessa mehfach betrogen haben.

Vanessa Mariposa ist nach Fremdgeh-Skandal wieder Single

Die Fitness-Influencerin habe mehrere Videos bekommen, die ihren Freund mit anderen Frauen zeigen. Der „Temptation Island“-Kandidat hatte also gleich mehrere Affären - für das Model ein echtes No-Go! Aus diesem Grund soll Vanessa bereits aus der gemeinsamen Wohnung in Köln ausgezogen sein. Auf Instagram blickte sie sich kürzlich sogar um eine 3-Zimmer-Wohnung in der Medienmetropole um. „Falls jemand eine vermietet oder jemanden kennt, der eine vermietet, schreibt mir dringend“, appellierte der Netz-Star an seine 543.000 Follower.

Damit nicht genug: Vanessa und Diogo folgen sich mittlerweile nicht mehr auf Instagram und scheinen sich auf sämtlichen Social-Media-Kanälen blockiert zu haben. Außerdem wurden fast alle Pärchen-Fotos gelöscht – wenn das kein klares Zeichen für eine Trennung ist!

Laut einem Promiflash-Insider geht es der blonden Schönheit trotz Fremdgeh-Skandal gut. Nach dem hässlichen Ende ihrer Beziehung mit Diogo soll Vanessa ihr Single-Dasein sehr genießen. Offiziell dürfen sich die beiden erst nach der Ausstrahlung der letzten Sommerhaus-Folge zu ihrem Beziehungsstatus äußern.