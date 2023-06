Liebescomeback, Brustimplantate, Arschgeweih: Die neuen Pläne von Iris Klein

Iris Klein hält nach der Trennung von ihrem Ehemann Peter ihre Follower bei Instagram zu ihrem Privatleben auf dem Laufenden. In einer Fragerunde sprach sie nun über eine Brust-OP, ein neues Tattoo und ihre alte und neue Liebe.

Mallorca – „Goodbye Deutschland“-Asuwanderin Iris Klein (56) hat erneut offene Worte an ihre Instagram-Follower gerichtet. Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) und Jenny Frankhauser (30) beantwortete in Instagram Storys verschiedenste Fragen zu ihrem Privatleben. Ein User wollte wissen, ob sie ihren Ex-Partner Peter Klein (56) nach dem Betrugs-Drama noch liebe und ihn wieder zurücknehmen würde.

Iris Klein spricht über Liebescomeback mit Peter Klein

„Definitiv nein“, erklärt Klein dazu. „Denn dafür hat er mich zu sehr verletzt. Fakt ist: Wir wollen uns beide nie mehr sehen und das ist gut so!“

Auf die Frage hin, wann sie ihren neuen Freund zeige, erklärt „Goodbye Deutschland“-Star Iris Klein: „Er möchte es leider nicht. Ich hätte ihn natürlich gerne gezeigt.“ Mit „Mr T.“, so ihre Bezeichnung für ihren neuen Partner, verstecke sie sich jedoch nicht. „Wir gehen ganz normal raus und gehen auch essen oder shoppen. […] Er möchte aber eben nicht fotografiert werden.“

Iris Klein: Brust-OP und neues Tattoo

Bei Klein stehen zudem ein paar optische Veränderungen an. Noch in diesem Monat lasse sie sich Brustimplantate einsetzen „und ich freue mich darauf“, schreibt Klein. „Ich werde noch einiges an mir ändern, weil es mir gefällt. Ein altes Haus lässt man auch renovieren“, witzelt sie. Vor zwei Jahren habe sie bereits eine Bruststraffung machen lassen, „jetzt kommen 500 Gramm pro Seite wieder zurück“, beschreibt sie den erneuten Eingriff.

Ihr „Arschgeweih“-Tattoo, das sie selbst als „hässlich“ betitelt, werde sie zudem lasern lassen, dafür kommt ein neues Kunstwerk über den ganzen Rücken. Ihr Bauchtattoo direkt über einer Kaiserschnittnarbe lasse sie des Weiteren diese Woche noch fertig stechen. „Ich zeige euch, wenn es fertig ist“, verspricht sie.

„Momentan fühle ich mich nirgendwo so richtig zu Hause und bin eher heimatlos“

Zu ihrer derzeitigen Lebens- und Wohnsituation auf Mallorca erklärt sie: „Momentan fühle ich mich nirgendwo so richtig zu Hause und bin eher heimatlos.“ Sie schlafe oft bei Freunden oder bei Tochter Jenny.

„Ob ich jemals wieder meinen ‚Anker‘ werfe, weiß ich noch nicht.“ Auf Mallorca fühle sie sich zwar wohl, „aber mich plagt oft das Heimweh und sogar das Fernweh.“ Egal wohin es sie verschlägt, ihren Followern gibt sie ein Versprechen: „Ich nehme euch ja sowieso immer mit.“

