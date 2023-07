Liebescomeback mit Peggy? „Goodbye Deutschland“-Star Steff macht Fans Hoffnung

Fast 25 Jahre waren die „Goodbye Deutschland“-Stars Peggy Jerofke und Steff Jerkel ein Paar, dann folgte das jähe Aus. Ein Liebescomeback möchte der 53-Jährige allerdings nicht ausschließen.

Mallorca – Bei „Goodbye Deutschland“ durften die VOX-Zuschauer über Jahre das Liebes- und Familienglück von Peggy Jerofke (47) und Steff Jerkel (53) mitverfolgen. Die beiden Wahl-Mallorquiner avancierten schnell zum teils zwar uneinigen, aber dafür sehr bodenständigen Traumpaar. Im November 2022 dann der Schock: Nach fast 25 Jahren Beziehung hatten sich die beiden getrennt. Für immer?

„Goodbye Deutschland“-Fans hoffen auf Liebescomeback von Peggy und Steff

Noch 2021 bewiesen die beiden „Goodbye Deutschland“-Stars im „Sommerhaus der Stars“, dass sie – wenn es darauf ankommt – ein Herz und eine Seele sind. Das hat sich trotz der Trennung nicht wirklich geändert: Noch immer stehen Peggy und Steff in engem Kontakt, kümmern sich zusammen um Tochter Josephine (5), die das Liebes-Aus ihrer Eltern noch nicht ganz verkraftet hat.

Als Patchwork-Familie gelingt das Miteinander inzwischen zwar fast reibungslos, trotzdem hoffen auch die Fans der beiden nach wie vor auf ein Liebescomeback: „Ich hoffe, du kommst mit Peggy wieder zusammen. Ihr seid so toll“, ließ ein Follower den 53-jährigen Auswanderer jüngst via Instagram wissen. Steffs Antwort belegt, dass das letzte Wort noch lange nicht gesprochen scheint: „Sag niemals nie“, gab sich der stolze Familienvater verschwörerisch.

Steff Jerkel sicher: „Goodbye Deutschland“-Star wird „so schnell“ keine andere Frau daten

In einer anderen Instagram-Story verriet Steff Jerkel zudem, er werde „so schnell“ keine andere Frau daten, geschweige denn „so weit“ gehen, eine potenzielle Partnerin seiner Tochter Josephine vorzustellen. Für den „Goodbye Deutschland“-Liebling scheint festzustehen: Die wichtigste Frau in seinem Leben ist nach wie vor seine Ex Peggy Jerofke.

Dabei hat der 53-Jährige unlängst eine andere Partnerin gefunden – allerdings beruflich, nicht privat: Die hat für Steff Jerkel bereits ihr Haus und ihr Auto verkauft. Verwendete Quellen: instagram.com/steff.jerkel