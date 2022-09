Liebescomeback nach Sommerhaus? Eric überrascht mit Katha-Geständnis nach Trennung

Von: Matthias Kernstock

Eric Sindermann (34) und Katharina Hambuechen (27) trennten sich im Sommerhaus der Stars. Trotz der Würge-Vorwürfe und Auseinandersetzungen scheint der Influencer noch Gefühle für seine Ex zu haben, obwohl er eine neue Freundin hat.

Bocholt - Wie viel Leid lässt ein Promi für 50.000 Euro Siegprämie über sich ergehen? TV-Neuling Katharina Hambuechen, die eine vielversprechende Karriere als Analystin wegwarf, um mit Eric Sindermann ins Sommerhaus der Stars zu ziehen, musste viele Opfer bringen.

Analystin Katharina Hambuechen ruiniert eigene Karriere im Sommerhaus der Stars

Im Sommerhaus der Stars wurde sie vor allen anderen Kandidaten von Freund Eric Sindermann bloßgestellt. Immer wieder brach der ehemalige Handballer seine Versprechen, sich wie vereinbart „normal“ zu verhalten, nur um Sendezeit im Sommerhaus zu bekommen. Ein Millionenpublikum sah das Trauerspiel zwischen Eric und Katha bei RTL: Tränen, Anfeindungen, Enttäuschungen, Verzweiflung und schließlich das Ende der Beziehung.

Nachdem Eric Sindermann und Katha ausgezogen waren, behauptete bild.de plötzlich, er soll sie gewürgt haben. RTL habe mit dem Rauswurf reagiert und es als Beziehungsdrama tarnen wollen. Doch sowohl RTL selbst, als auch Katha und Mitbewohnerin Antonia Hemmer versicherten unlängst, dass die Gewaltvorwürfe haltlos seien.

Eric Sindermann stellte seine neue Freundin offiziell seinen Followern vor

Am Samstag (24. September 2022) teilte Eric Sindermann seinen 139.000 Followern bei Instagram mit, dass er eine neue Freundin an seiner Seite habe. Dabei ist die Trennung von Ex Katharina Hambuechen nur wenige Wochen alt. „I‘m ready for a new Chapter in my Life“, schrieb der 34-Jährige unter das gemeinsame Foto.

Doch hat Eric nach der Trennung im Sommerhaus der Stars wirklich schon mit Katha abgeschlossen? Es scheint nicht so zu sein, interpretiert man die neuesten Zeilen aus seiner Instagramstory vom Mittwoch (28. September) richtig. Dort antwortet der Influencer auf die Frage, ob er Katha noch vermisse:

Liebescomeback Sommerhaus-Trennung? Eric hat noch Gefühle für Katha trotz neuer Freundin

„Viele Sachen sind bei der Ausstrahlung wieder hochgekommen. Normalerweise sieht man sich nach der Trennung sehr lange Zeit nicht wieder und geht sich aus dem Weg“, so Eric. „Durch die Sendung kommt natürlich wieder vieles hoch, aber das ist normal.“

Das klingt so, als hätte Eric noch Gefühle für seine Ex-Freundin. Seine neue Partnerin Sanja Alena dürften diese Zeilen nicht kaltlassen. Auch Katha hat sich jüngst zur Trennung geäußert. Für die Analystin kommt ein Liebescomeback allerdings nicht in Frage. „Eher stürze ich mich von einer Brücke“, verriet sie im Interview mit rtl.de.

Nicht nur Eric Sindermann ist Talk About im Sommerhaus der Stars. Mit seinem Verhalten gegenüber seiner Freundin Antonia sorgte „Bauer sucht Frau"-Landwirt Patrick Romer im „Sommerhaus der Stars" für Diskussionen. Auch „Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel ist entsetzt – und schießt gegen den 26-Jährigen.