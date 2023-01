Liebesgeflüster in Kitzbühel: Andreas Gabalier überrascht mit weiblicher Begleitung

Bei einem Event von Arnold Schwarzenegger war auch Andreas Gabalier dabei. Doch der Volks-Rock‘n´Roller war in weiblicher Begleitung. (Fotomontage) © IMAGO/STAR-MEDIA & IMAGO/GEPA pictures

Bei einem Event von Arnold Schwarzenegger war auch Andreas Gabalier dabei. Doch der Volks-Rock‘n´Roller war in weiblicher Begleitung.

Hat Andreas Gabalier (38) eine neue Freundin? Der Schlager-Sänger wurde in Österreich geboren und wuchs in Graz auf, wo er bis heute lebt. Seine Karriere begann 2009 durch einen erfolgreichen Auftritt beim Musikantenstadl. Gleich im selben Jahr war Gabalier Teilnehmer beim „Grand Prox der Volksmusik“. Seit der Veröffentlichung seines dritten Albums gilt er als Erfinder des Volks-Rock‘n´Rolls. Bis 2019 war der Musiker mit der Moderatorin Siliva Schneider (39) zusammen. Nun zeigte er sich bei einer Veranstaltung mit einer neuen Frau an seiner Seite.

Schauspieler Arnold Schwarzenegger (75) veranstaltete am Donnerstagabend in Kitzbühl ein großes Charity-Event. Dazu lud er etwa 170 Promis in den Stanglwirt zu einer Auktion ein. Versteigert wurden unterschiedlichste Kunstwerke, spannende Aktivitäten, hochwertiger Schmuck und vieles mehr. Insgesamt kamen ganze 1,2 Millionen zusammen – Wobei davon 100 % an die Schwarzenegger-Climate-Initiative gehen. Der 75-selbst meinte: „Wir sollten endlich aufhören, darüber zu reden, was wir zu verlieren haben. Vielmehr sollten wir anfangen, mit den Menschen darüber zu sprechen, welche Lösungen es schon gibt und was sie tun können.“

Neue Liebe? Nein, alte Schulfreundin. Andreas Gabalier und Lisa Kandlhofer beim Schwarzenegger Climate Initiative Charity Dinner am 19.01.2023 in Kitzbühel © IMAGO / GEPA

Die Gerüchteküche brodelt: Schlagerstar Andreas Gabalier in weiblicher Begleitung

Auch Andreas Gabalier durfte bei diesem Event nicht fehlen – doch er kam nicht allein. Der Volks-Rock‘n´Roller nahm die Wiener Galeristin Lisa Kandlhofer mit. Allerdings ist sie nicht seine neue Herzdame, sondern eine alte Freundin. Er stellte die Frau an seiner Seite als seine beste Freundin vor. Bereits vor einiger Zeit meinte der 38-Jährige gegenüber „stol.it“: „Sie hat mich durch Grundschule und Gymnasium begleitet. Später wechselte sie aufs Sportgymnasium, ich hingegen ging auf die Handelsakademie. Die Freizeit haben wir aber weiterhin miteinander verbracht.“ Doch die vertrauten Posen auf dem roten Teppich lassen Gerüchte aufkommen.