Schlagersängerin Michelles Tochter Marie Reim küsst unbekannten Mann

Von: Lisa Klugmayer

Marie Reim überrascht pünktlich zum Valentinstag mit einer öffentlichen Liebesbekundung. In ihren Instagramstorys knutscht sie auf offener Straße mit einen Unbekannten. (Fotomontage) © Instagram/Marie Reim

Marie Reim überrascht pünktlich zum Valentinstag mit einer öffentlichen Liebesbekundung. In ihren Instagram-Storys knutscht sie auf offener Straße mit einem Unbekannten.

Köln - Marie Reim (21) weiß, wie sie ihre Fans zum Ausflippen bringt, in der Regel ist ein knappes Outfit oder neue Musik der Auslöser. Nicht aber in ihrer neuen Instagram-Story: In dem kurzen Clip knutscht die Schlagersängerin nämlich einen unbekannten Mann. Sind die Single-Tage von Marie Reim pünktlich zum Valentinstag nun vorbei?

Kuss-Foto mit Unbekannten: Marie Reim überrascht Schlager-Fans

„Happy Valentinstag“, schreibt Marie Reim in ihrer neusten Instagram-Story. Doch die Schlagersängerin ist nicht alleine. Leidenschaftlich küsst sie einen bis dato unbekannten Mann. Er ist nur im Profil zu sehen, trägt eine Sonnenbrille und eine schwarze Mütze - viel ist von ihm also nicht zu erkennen, wie tz.de berichtet.

Marie Reim küsst in ihrer neusten Instagram-Story einen unbekannten Mann © Instagram/Marie Reim

Umso sichtbarer ist das Grinsen auf den Lippen der Schlagersängerin. Marie Reim hält das Gesicht des Unbekannten während des leidenschaftlichen Kusses mit beiden Händen fest und er auch grinst bis über beiden Ohren.

Gerüchteküche brodelt: Stellt Marie Reim den Unbekannten bald vor?

Liebesgerüchte rund um Marie Reim gibt es immer wieder. Der Schlagersängerin wird beispielsweise immer wieder eine Beziehung zu Schlagerkollege und Musikproduzent Daniel Sommer nachgesagt. Die beiden verbringen sehr viel Zeit miteinander und zeigen sich auch oft vertraut. Allerdings betont Marie Reim immer wieder, dass sie und Daniel nur Freunde wären. Ob sie den Mystery-Man aus ihrer Instagram-Story ihren Fans bald offiziell vorstellt, bleibt abzuwarten.

Neben den überraschenden Liebesnews ist bei Marie Reim noch einiges los: Am 18. Februar erscheint ihre neue Single „Ich hab dich durchschaut“. Seitdem Marie Reim angekündigt hat, dass sie an einem neuen Geheimprojekt feilt, wird außerdem spekuliert, dass sie dieses Jahr für Deutschland beim ESC antreten soll.