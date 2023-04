„Lieblingsmensch“: Yvonne Woelke auf Shoppingtour – für Peters Geburtstagsgeschenk?

Seit Wochen und Monaten dementieren Peter Klein und Yvonne Woelke, ihre jeweiligen Partner in Australien betrogen zu haben. Trotzdem reißen die Gerüchte nicht ab.

Yvonne Woelke (41) geht shoppen und teilt es der Welt via Instagram-Story mit. Scheinbar in einer größeren Mall unterwegs, wandte sie sich an ihre Follower: „Hallo, ich hoffe, euch gehts gut. Ich mache jetzt nochmal einen Mini-Shopping-Evening, weil bald hat ein Lieblingsmensch Geburtstag.“ Sie hoffe, schnell noch ein Geschenk zu finden, erzählte sie weiter.

Damit heizt die Schauspielerin erneut die Gerüchte um ihre angebliche Affäre mit Peter Klein (56) an, denn es ist bekannt, dass dieser am 15. April Geburtstag hat. Von welchem Lieblingsmenschen Yvonne Woelke sprach, hat sie allerdings nicht verraten. Vor einer Weile war sie mit Peter Klein ganz vertraut in einem Berliner Baumarkt gesichtet worden. Eine offizielle Stellungnahme gab es bislang von keiner Seite.

Kritik und Beschimpfungen in den Kommentaren

Die Instagram-Gemeinschaft zeigt sich allerdings erneut äußerst ungnädig. „Na ja, Yvonne wird wissen, dass ‚Peterle‘ am 15.4. Geburtstag hat“, schreibt eine Userin unter einem Foto, das mit der aktuellen Story gar nichts zu tun hat. Und auch sonst wird Yvonne in den Kommentaren mit Schimpf und Häme überzogen, als „billig“ und „schlimmste Frau Deutschlands“ bezeichnet. Aber auch an Peter Klein wird kaum ein gutes Haar gelassen. Er erhält von den Usern den unehrenhaften Titel „Muckizwerg von Malle“. Nicht nett!