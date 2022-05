„Riesiger Schock“: Liliana Matthäus hat in Schwangerschaft 20 Kilo zugenommen

Teilen

Liliana Matthäus ist ihre Schwangerschaftskilos schnell wieder losgeworden © Instagram: kristinanovaofficial

Im Februar wurde Liliana Matthäus zum ersten Mal Mama. Die extreme Gewichtszunahme während der Schwangerschaft habe ihr sehr zugesetzt.

Über drei Monate ist her, seit Liliana Matthäus (34) ihre Tochter auf der Welt begrüßen durfte. Die kleine Virginia, kurz Gigi, ist der ganze Stolz des Models. Ihr Baby zieht Liliana zusammen mit ihrem Partner groß, einem Tech-Unternehmer aus den USA, den sie vor drei Jahren auf Ibiza kennengelernt hat. Auf dem roten Teppich präsentiert sich die frischgebackene Mama mittlerweile wieder rank und schlank – von ihren Baby-Kilos ist weit und breit keine Spur zu sehen.

Tatsächlich hatte aber auch Liliana während der Schwangerschaft mächtig zugelegt. Das gab sie nun bei einem Event gegenüber RTL preis. „Ich muss sagen, ich habe 20 Kilo zugenommen“, enthüllte sie. Es sei nicht einfach für die zierliche Schönheit gewesen, ihre plötzlich voluminöse Figur zu akzeptieren. „Am Anfang hatte ich einen riesigen Schock, weil ich hatte noch so einen Basketball vor mir!“, gestand sie.

Liliana Matthäus: So purzelten die Baby-Pfunde

Allerdings hätte sich Liliana gar nicht so viel Stress machen müssen. Denn ihr Gewicht pendelte sich nach Gigis Geburt automatisch wieder ein. „Dann ist es aber von alleine ziemlich schnell weggegangen. Ich habe viel Sport gemacht, auch Massagen“, erzählte sie. Mittlerweile ist die Ex-Frau von Lothar Matthäus (61) also wieder bei ihrem Wohlfühlgewicht angekommen.

In Sachen Erziehung kann sich Liliana glücklicherweise immer auf die Hilfe ihres Partners verlassen. „Er steht auch in der Nacht auf. Wir machen‘s zusammen“, schwärmte sie von der tatkräftigen Unterstützung ihres Liebsten. Allerdings sei nicht immer alles so harmonisch gewesen. Denn nach der Geburt seien die Eltern „total überfordert“ gewesen, räumte die brünette Schönheit ein: „Die Kleine hat geschrien und wir haben beide irgendwie versucht, alles so gut es geht hinzubekommen.“

Diese Tage liegen glücklicherweise hinter dem Paar. „Jetzt haben wir so ein wenig den Rhythmus und es ist auch besser jetzt. Die Kleine schläft durch und er hilft mir sehr“, verriet Liliana. Im Moment könnte es also nicht besser im Leben der Unternehmerin laufen: „Ich bin sehr, sehr happy.“