Lilibet Diana strahlt auf neuem Geburtstagsfoto: „Sieht aus wie Harry“

Von: Larissa Glunz

Teilen

Harry und Meghan haben für ihre Tochter Lilibet Diana eine intime Geburtstagsparty im Frogmore Cottage in Windsor geschmissen (Symbolbild). © i-Images/Imago

Zu ihrem ersten Geburtstag schenkt Lilibet Diana der Kamera ein strahlendes Lächeln. Die Ähnlichkeit zu Vater Harry ist nicht zu übersehen.

Windsor – Harry (37) und Meghans (40) Tochter Lilibet Diana (1) weiß schon jetzt, wie sie die Fans ihrer Eltern um den Finger wickeln kann. Die Geburtstagsfeier seines Nesthäkchens hat das Herzogspaar für eine kurze Foto-Session genutzt, das Ergebnis versetzt die Netzgemeinde in Verzückung!

„So süß“, „Sie sieht aus wie Baby Harry“, „Ein wunderschönes Foto“ – Kommentare wie diese erntet das neue Bild der kleinen Lili auf Instagram, Twitter & Co. In einem hellblauen Kleid sitzt sie ganz vergnügt im Gras, in ihren roten Haaren trägt sie einen niedlichen Haarreif mit weißer Schleife. Fotograf Misan Harriman (45), der zum engen Freundeskreis der Sussexes zählt, hat die Aufnahme während der Geburtstagsparty des Mini-Royals im Garten von Frogmore Cottage in Windsor gemacht.

Das neue Foto von Harry und Meghans Tochter Lilibet Diana zeigt 24royal.de hier.

Für die Feierlichkeiten zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. sind Harry und Meghan mit ihren beiden Kindern nach England gereist, ihren ersten großen Meilenstein konnte die Einjährige im Kreis ihrer Familie zelebrieren. Ihre Namensgeberin und Urgroßmutter, die Queen, hatte Lilibet bereits kurz zuvor kennengelernt.