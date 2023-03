Endlich Prinzessin: Nach Lilibets heimliche Taufe benutzen Harry und Meghan erstmals Titel

Von: Annemarie Göbbel

Wie Prinz Harry und Meghan Markle bestätigten, wurde ihre kleine Tochter Lilibet in ihrer Villa in Montecito getauft. Erstmals nannten sie Lili dabei offiziell Prinzessin.

Montecito – Alle Welt hatte vermutet, dass diese Zeremonie in London stattfinden würde. Doch Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) entschieden sich anders. Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben ihre 21 Monate alte Tochter in einer kleinen und intimen Zeremonie am 3. März auf ihrem Anwesen in Montecito getauft. Mit 20 bis 30 Gästen verbrachten die Sussexes den Nachmittag mit Essen und Tanzen – Archie (3) hätte mit seiner kleinen Schwester Lili (1) getanzt, wie die Kleine liebevoll von ihren Eltern genannt wird. Was sich nach charmanter Privatfeier anhört, hat allerdings offizielle Folgen: Die beiden Kinder des Herzogspaares erhalten bald ein Update auf der Website der königlichen Familie.

Aus Miss Lilibet Mountbatten-Windsor wird offiziell Prinzessin Lilibet Diana

Wie das britische Magazin People herausfand, wird der Palast die offizielle Website der königlichen Familie aktualisieren, um die Titel von Prinz Archie Harrison und Prinzessin Lilibet Diana zu gegebener Zeit zu aktualisieren. Derzeit werden die beiden Miniroyals als „Master Archie Mountbatten-Windsor“ und „Miss Lilibet Mountbatten-Windsor“ bezeichnet. Doch „die Titel der Kinder sind ein Geburtsrecht, seit ihr Großvater Monarch wurde“, erklärte ein Sprecher des Herzogs und der Herzogin von Sussex. Alles gehe seinen Gang: „Diese Angelegenheit ist seit einiger Zeit in Übereinstimmung mit dem Buckingham Palace geregelt“, sagte der Sprecher weiter.

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (96, † 2022) im September wurde Harrys Vater zu König Charles III. (74). Als Enkelkinder des Monarchen wurden dem dreijährigen Archie und der einjährigen Lili die Titel Prinz und Prinzessin verliehen. Prinz Harry und Meghan erwähnten den klangvollen Titel ihrer Tochter zum ersten Mal, als sie die Nachricht von der Taufe Lilibet Dianas in Kalifornien bestätigten. Prinz Archie und Prinzessin Lilibet verdanken ihr Upgrade König Georg V. (70, † 1936), der 1917 ein Patentschreiben erließ, das den Titel eines Prinzen oder einer Prinzessin an Enkelkinder in männlicher Linie des Herrschers verlieh.

Das ist Lilibets Patenonkel Tyler Perry Tyler Perry (53) ist ein US-amerikanischer Schauspieler, Film- und Fernsehregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent. Perry flog für die Tauf-Zeremonie von seinem Zuhause in Atlanta mit einem zehnköpfigen Gospelchor ein, der „Oh Happy Day“ und „This Little Light of Mine“ sang – ein Lied, das auch bei Meghans und Harrys Hochzeit gespielt wurde. Im Dezember 2022 enthüllte Tyler Perry in der letzten Folge der Netflix-Dokuserie „Harry & Meghan“, dass er der Patenonkel von Lilibet ist, die am 4. Juni 2021 in Santa Barbara, Kalifornien, geboren wurde. Perry sagte, dass Harry und Meghan „ziemlich ernst am Telefon“ waren, als sie fragten, ob er die Patenschaft übernehmen wolle. „Ich sagte: ‚Okay, was ist los?‘ Sie sagten: ‚Nun, wir möchten, dass du Lilis Patenonkel wirst.‘ Ich sagte: ‚Wow‘“, fuhr Perry fort, der dem Paar sein Haus in Kalifornien angeboten hatte, nachdem sie 2020 Großbritannien verlassen hatten. „Ich musste mir eine Minute Zeit nehmen, um das zu begreifen“.

Anders als Prinz Harry haben Lilibet und Archie erst seit dem Tod der Queen Anspruch auf den Titel

Als Prinz Harry und Meghan im Mai 2018 heirateten, verlieh die Queen ihnen die Titel Herzog und Herzogin von Sussex. Archie hatte bei seiner Geburt in London Anspruch auf den Titel Earl of Dumbarton, ein Adelstitel ohne rechtliche Bedeutung. Prinz Harry und Meghan benutzen ihn nie, wenn sie über ihren Erstgeborenen sprachen. Archie könnte aber den Sussex-Titel erben, noch bevor er das Herzogtum übernimmt.

Lilibet Diana wird nun auch offiziell von ihren Eltern als Prinzessin betitelt – erstmals nannten Prinz Harry und Meghan sie so bei der Bestätigung ihrer Taufe am 3. März in Montecito (Fotomontage). © Aaron Chown/dpa & Archewell/dpa

In dieser Hinsicht übt das Paar sich in Bescheidenheit: In einer kleinen und intimen Zeremonie in ihrem Haus in Montecito, Kalifornien, wurde Lilibet getauft. Laut People waren Meghans Mutter Doria Ragland (66), Lilibets Patenonkel Tyler Perry und eine ungenannte Patin unter den Gästen. Von Harrys royaler Familie sei hingegen niemand erschienen, obwohl König Charles, Königin Camilla (75), Prinz William (40) und Kate Middleton (41) eingeladen gewesen wären. Verwendete Quellen: people.com, PA