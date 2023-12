Nach dem Ehe-Aus von Oliver Pocher: Diesen Rat gab Lilly Becker Amira

Drucken Teilen

Mit öffentlich ausgetragenen Trennungen kennt sich Lilly Becker aus. Jetzt steht sie Amira Pocher mit Ratschlägen zur Seite.

Köln – Früher verstanden sich Lilly Becker (47) und Oliver Pocher (45) nicht sehr gut. Doch das scheint passé, denn das Model war jüngst zu Gast im Podcast „Die Pochers! Frisch recycelt“, den der Comedian mit seiner Ex-Ehefrau Alessandra Meyer-Wölden (40) betreibt. Zu Beginn stellt Pocher auch fest, wie ungewöhnlich die Konstellation der drei sei.

Lilly Becker mit Amira und Oliver Pocher befreundet

Doch die früheren Sticheleien des Komikers gegen Lillys Ex Boris Becker (56) scheinen vergessen zu sein. Heute pflegen sie ein freundschaftliches Verhältnis. Auch ihre Kinder verstehen sich gut miteinander, erklärte Pocher. Aber auch mit seiner Noch-Ehefrau Amira (31) steht Lilly in Kontakt „und das ist total in Ordnung“, betonte Pocher.

10 Jahre „Promi Big Brother“: Diese Skandale bleiben unvergessen Fotostrecke ansehen

Lilly erklärte, dass sie der 31-Jährigen während der medienwirksamen Trennung auch einen wichtigen Rat gegeben habe: „Ich hab‘ gesagt: Was auch passiert, bleib‘ classy, bleib‘ cool.“ Amira werde von der Presse „hin- und hergeschmissen“, was nicht fair sei. „Ich weiß, wie das ist, Schlagzeile nach Schlagzeile“, so Lilly. Das scheint eine große Gemeinsamkeit der Frauen zu sein. „Wir haben alle schon sehr, sehr öffentliche Trennungen hinter uns“, stellt Alessandra fest. „Da lernt man natürlich was dazu.“

Lilly Becker und Alessandra Meyer-Wölden stehen zu Amira Pocher

Sie beide können sich sehr gut in Amira hineinfühlen. „Wir sind Frauen und Mütter und ich nehme sie ein bisschen in Schutz“, stellte Lilly klar und betonte an Pocher gerichtet: „Du darfst nicht vergessen: Sie ist 31 und sie ist die Mutter deiner Kinder und muss das ein bisschen allein machen. Und dann sag‘ ich: ‚Weitermachen, Amira, Kopf hoch, Klasse behalten.‘“ Alessandra gibt ihrem Ex-Ehemann zu verstehen: „Wir haben Amira genauso gern wie dich.“

Mit öffentlich ausgetragenen Trennungen kennt sich Lilly Becker aus. Jetzt steht sie Amira Pocher mit Ratschlägen zur Seite. (Fotomontage) © IMAGO/Future Imagen & IMAGO/Eventpress

Auch Lilly Beckers Trennung von Tennis-Star Boris Becker ging durch die Medien. Damals stichelte Oliver Pocher immer wieder gegen Lillys Ex. Oliver und Amira Pocher haben Ende August ihre Trennung bekannt gegeben. Zunächst wollten sie noch zusammenarbeiten. Doch nur kurze Zeit nach dem Ehe-Aus folgte auch das Aus für den gemeinsamen Podcast, den Oliver Pocher seither mit seiner Exfrau Alessandra Meyer-Wölden betreibt. Mit ihr war der Comedian von 2010 bis 2014 verheiratet.

Apropos Amira Pocher: Die Moderatorin war mit ihrem Sohn im Supermarkt. Dabei meinte die Ex von Oliver Pocher plötzlich, ihren Augen nicht trauen zu können. Verwendete Quellen: Podcast „Die Pochers! Frisch recycelt“