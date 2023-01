„Lilly lässt lieb Grüßen“: Cathy Hummels antwortet auf Strafanzeige von Boris Becker

Lilly Becker und Cathy Hummels haben im Urlaub sichtlich Spaß. © Instagram/Cathy Hummels & Imago

Cathy Hummels spricht sich gegen die frühe Haftentlassung von Boris Becker aus. Dieser soll nun angeblich eine Strafanzeige gegen sie erwirkt haben.

Influencerin Cathy Hummels (34) äußerte sich öffentlich kritisch über die frühe Haftentlassung von Boris Becker (55). Dieser war aufgrund von Insolvenzvergehen im April zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden und kam nun nach sieben Monaten frei. Cathy Hummels meinte daraufhin im Podcast „Shitstorm“ klar und deutlich: „Um ganz ehrlich zu sein: Ich mag das überhaupt nicht, wenn man nur, weil man berühmt oder bekannt ist, mit Samthandschuhen angefasst wird“. Ihre Meinung scheint nun Konsequenzen nach sich zu ziehen.

Cathy Hummels: „Das muss man absitzen“

Die 34-jährige sagte zudem in ihrem Podcast: „Er hat viele Menschen geprellt, betrogen und verarscht. Das gehört sich einfach nicht. Dann muss man halt – genauso wie jeder andere, wenn er das machen würde – ins Gefängnis.“ Außerdem fragt sie sich: „Warum kommt denn der jetzt früher raus? Der hat Menschen verarscht, der hat sie ruiniert. Das muss man absitzen. Da bin ich mega ernst.“ Eine Stellungnahme von Boris Becker gibt es bisher noch nicht, doch laut der BILD-Zeitung, hat dieser eine Strafanzeige bei der Münchner Staatsanwaltschaft eingereicht – Wegen übler Nachrede in der Öffentlichkeit.

Cathy Hummels zeigt sich bisher unbeeindruckt – So postete sie nun ein Video von sich und Lilly Becker am Strand im Dubai-Urlaub. Darunter schreibt die 34-jährige: „Wir haben Spaß“. Außerdem meint die 34-jährige gegenüber der BILD-Zeitung wegen der angeblichen Strafanzeige: „Ich wünsche Boris Becker ein schönes Jahr 2023. Jetzt gehe ich gleich erst mal einen Kaffee trinken und treffe Lilly Becker am Strand. Sie lässt ihn ebenfalls lieb grüßen. Wir feiern heute Silvester gemeinsam mit den Kindern.“ Darunter setzt sie den Hashtag „Löwenmamas“. Die Fans sind gespannt, wie es weiter geht.