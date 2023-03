So bekam Linda de Mol die Wechseljahre in den Griff

Linda de Mol spricht offen über ihre Wechseljahre © imago/ANP

Linda de Mol schreibt in ihrem Magazin „LINDA” über ihre Menopause. So hat die niederländische Moderatorin ihre Symptome in den Griff bekommen.

Über die Wechseljahre wird immer noch nicht genug gesprochen - besonders nicht in der Öffentlichkeit. Doch Linda de Mol hat dieses oft verbotene Thema in den Angriff genommen. In ihrem Magazin „LINDA“ geht die niederländische Moderatorin sehr offen mit ihrer eigenen Menopause um. „Glücklicherweise ist das Thema zunehmend aus der Tabu-Atmosphäre herausgekommen. Und das musste sein, denn jede Frau wird früher oder später damit zu kämpfen haben und es verursacht viel persönliches Leid, Missverständnisse, Beziehungsprobleme, Gesundheitskosten und Arbeitsausfälle“, schreibt Linda de Mol.

Die 58-Jährige ging vor allem auf die Fehler ein, die sie im Laufe der Jahre gemacht hat. Einer davon war, nach Erfahrungsberichten ihrer Freundinnen, die Antibabypille „viel zu lange” zu nehmen. Damit hatte sie gehofft, die Beschwerden zu verschieben - auch, damit sie sich nicht auf ihre Arbeit auswirken „Angenommen, Sie bekommen im Studio mitten bei einer Aufnahme vor einer knisternden Tribüne eine Hitzewallung und Ihre ganze Seidenbluse ist auf einen Schlag klatschnass …“, erklärt Linda de Mol ihre Entscheidung.

Blasenentzündungen, Haarausfall und chronische Müdigkeit

Doch ewig konnte die 58-Jährige die Pille nicht nehmen. Als sie aufhörte, kamen die Symptome. „Als mir die Pille wirklich nicht mehr verschrieben wurde, habe ich aufgehört und die schlaflosen Nächte begannen“, so die Moderatorin. „Keine Schweißausbrüche, aber seltsames Herzklopfen und wirklich keine Nacht, in der ich etwa sechs Stunden ununterbrochen schlafen konnte. Und die Blasenentzündungen, der Haarausfall und die chronische Müdigkeit.“

Die Symptome hat die Moderatorin schließlich mit einer Hormontherapie in den Griff bekommen. Ein weiteres Tabuthema. „Nach einem ausführlichen Gespräch über familiären Brustkrebs und Thrombose und dem Versprechen, zu jeder Brust- und Gebärmutterhalskrebsvorsorge zu gehen, wurde mir ein bioidentisches Östrogengel in Kombination mit Progesteron verschrieben.”, erklärt sie. „Jeden Tag einen Pumpstoß Gel auf meinen Körper geben und eine Pille nehmen und die Beschwerden verschwanden im Nu ...“, so de Mol. Mittlerweile schläft sie wieder besser, auch ihre Haare, Haut, Blase und Herz haben sich erholt.

„Aber, wenn du dich nicht mehr erkennst, deinen Job nicht mehr machen kannst oder deine Beziehung ins Wanken gerätst, geh um Gottes willen zu einem verständnisvollen Arzt und lass dich gut informieren,“ rät sie ihren Leserinnen.