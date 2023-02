„Lindenstraße“-Star ist tot: „Wir trauern um einen großartigen Schauspieler“

Von: Johanna Werning

Teilen

Dieter Schaad ist tot. Der Schauspieler wurde durch seine Rolle als Dr. Manfred Pauli in der ARD-Serie „Lindenstraße“ berühmt.

Köln/Wiesbaden – In der Rolle als Dr. Manfred Pauli in der ARD-Kultserie „Lindenstraße“ wurde Dieter Schaad bekannt. Nun ist der Schauspieler im Alter von 96 Jahren „plötzlich und unerwartet“ gestorben. Seine Agentur bestätigt den Tod des Schauspielers. Demnach ist Schaad bereits am 4. Februar gestorben, berichtet 24RHEIN.

„Lindenstraße“-Star ist tot: „Wir trauern um einen großartigen Schauspieler“

„Wir trauern um einen großartigen Schauspieler und einen warmherzigen und bis ins hohe Alter interessierten und engagierten Menschen“, heißt es in einem emotionalen Facebook-Beitrag von Anfang Februar. Ende der 1980er-Jahre wurde Schaad durch seine Rolle als Dr. Manfred Pauli in der ARD-Seifenoper „Lindenstraße“. 1995 kehrte er für einen Gastauftritt in Folge 494 zurück. Dr. Manfred Pauli war der Vertretungsarzt von Dr. Ludwig Dressler und gleichzeitig die Affäre von Elisabeth Dressler.

Neben seinen Auftritten in der Lindenstraße stand er in über 120 Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. Hinzu kommen mehrere Theaterproduktionen, so seine Agentur weiter. Erst im Dezember 2022 drehte er unter der Regie von Nina Wolfrum den WDR-Tatort „Des anderen Last“. Ein Sendetermin steht noch nicht fest, da der Kölner Tatort jedoch in der Weihnachtszeit spielt, dürfte der Krimi wohl in der Vorweihnachtszeit 2023 laufen.

Dieter Schaad ist tot: Er spielte in zahlreichen Filmen mit

Dieter Schaad wurde am 2. April 1926 in Wiesbaden geboren.

Er besuchte von 1945 bis 1947 die Schauspielschule in Wiesbaden.

1989 wurde er durch seine Rolle als Dr. Manfred Pauli in der Lindenstraße bekannt

Er stand in über 120 Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. Zuletzt drehte er im Dezember 2022 unter der Regie von Nina Wolfrum den WDR-Tatort „Des anderen Last“.

„Lindenstraße“-Star ist tot: Dieter Schaad kurz vor 97. Geburtstag gestorben

Die „Lindenstraße“ ► „Lindenstraße“ gilt als erste deutsche Seifenoper. Sie wurde erstmals am 8. Dezember 1985 ausgestrahlt. ► Im November 2018 wurde bekannt, dass die Sendung abgesetzt wird. Die letzte Folge der „Lindenstraße“ mit der Nr. 1758 wurde am 29. März 2020 um 18:50 Uhr gesendet. ► Schaad ist nicht der erste „Lindenstraße“-Star, der gestorben ist. Im April 2020 ist Willi Herren gestorben. Im Oktober 2021 ist Dr. Dressler-Star Ludwig Haas gestorben. Und auch „Lindenstraße“-Wirt Constantin „Kostas“ Papanastasiou ist gestorben.

Dieter Schaad starb knapp zwei Monate vor seinem 97. Geburtstag in seiner Heimatstadt Wiesbaden. (jw)