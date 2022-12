„Lippen sind ja gigantisch“: Gina-Lisa Lohfink überrascht Fans mit neuem Selfie

Von der Gina-Lisa aus GNTM-Zeiten ist kaum noch etwas übrig. © Instagram/Gina-Lisa Lohfink

Für einen Adventsgruß postet Gina-Lisa Lohfink ein Selfie, auf dem sie vor der Frankfurter Skyline zu sehen ist. Den Fans sticht dabei eine Sache besonders ins Auge.

Viele Promis sind derzeit ordentlich in Adventsstimmung und schicken ihren Fans auf Social Media Adventsgrüße. Eine solche kleine Aufmerksamkeit hat sich auch Gina-Lisa Lohfink (36) für ihre über 250.000 Follower auf Instagram überlegt. Sie schreibt: „Ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut! Wünsche Euch allen eine wundervolle Adventszeit mit euren Liebsten. Ich liebe die Weihnachtszeit.“

Außerdem verrät sie, dass sie „momentan viel am Drehen“ ist und meint: „Seid gespannt“. An welchem Projekt das Model wohl gerade arbeitet? Sicher wird sie es bald verraten. Für den Moment müssen sich die Fans allerdings erst einmal mit zwei Selfies begnügen, welche die einstige GNTM-Kandidatin am Wasser vor der Frankfurter Skyline zeigen.

Ginas Aussehen polarisiert wie immer

Auf dem zweiten Foto strahlt Gina-Lisa Lohfink mit einer XXL-Sonnenbrille von Dior in die Kamera. Passend zu den winterlichen Temperaturen trägt sie eine Strickjacke mit Kuschelfell-Kragen. Ihre Fans kennen die 36-Jährige natürlich als meistens gut gestylt und mit auffälligem Make-up. Aber am aktuellen Foto scheinen sich die Geister wieder einmal zu scheiden: Viele der Kommentare beziehen sich auf Gina-Lisas rot geschminkte Lippen, die auf dem Bild sehr groß erscheinen.

Den meisten Usern gefällt der Look, das zeigen Kommentare wie „Du siehst atemberaubend wunderschön sexy aus, einfach traumhaft“, „Wunderschöne Frau“ oder „Ein Traum von Frau“. Dazu gibt es natürlich die ganze Breite von Herzchen-, Feuer- und Rosen-Emojis. Andere Stimmen sind kritischer und meinen: „Du warst mal richtig hübsch“, „Was hast du mit deinen Lippen gemacht?“ oder „Du bist so eine hübsche Frau wie kann man sich so verunstalten?“ Ein Follower kommentiert Gina-Lisas Lippen als „gigantisch“ und schickt noch gleich ein Applaus-Emoji hinterher.