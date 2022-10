„Goodbye Deutschland“-Star Lisha in Diät-Hölle: Sie wiegt nur noch 55 Kilo

Teilen

Lisha und Lou von „Goodbye Deutschland“ feiern bald ihre Hochzeit. Die YouTuberin nimmt dafür nun noch weiter ab. Sie zeigt sich mit nur noch 55 Kilogramm.

Mallorca - Lisha (36) und Lou wurden durch das „Sommerhaus der Stars“ deutschlandweit bekannt. Die beiden Influencer leben auf Mallorca, Danni Büchner zählt als gute Freundin. Die 36-jährige Fitnessbegeisterte nimmt jetzt aber immer weiter ab und ist langsam nicht mehr wiederzuerkennen.

Im Oktober möchte Lisha Savage ihren Lou heiraten und dafür optimal aussehen. Während des Lockdowns der Coronapandemie nahm die YouTuberin einige Kilos zu, teilte auf Instagram, wie unwohl sie sich dadurch fühlte. Kaum waren die Fitnessstudios wieder offen, unterzog sich die 36-Jährige mit türkisch-portugiesischen Wurzeln einer strengen Diät.

Von anfänglichen 76 Kilo kämpfte sich Lisha in nur 17 Wochen auf 60 Kilo runter, ihre Freunde begannen, sich Sorgen zu machen, aber auch ihr Zukünftiger. Dadurch, dass die TV-Personality fast nur noch Wasser und Obst zu sich nahm, kamen sogar schon Schwindelgefühle auf, wenn sie sich bückte. Lou versuchte daher, seine Partnerin dazu zu bringen, wieder mehr zu essen: „Gestern hat er Rührei gemacht und hat mich gezwungen mitzuessen“, hieß es in einem RTL-Interview.

Geklappt hat das aber wohl nicht, denn Lisha teilte nun ein neues Update zu ihrem Körper in ihrer Instagramstory. Sie hat noch weiter abgenommen! Auf dem Foto präsentiert Lisha ihren flachen Bauch und zeigt, dass ihr die Hose inzwischen zu groß geworden ist. Dazu schreibt sie: „55kg statt 76,8kg“.

Radikaldiäten – Ein Gesundheitsrisiko

Wer nur wenig isst, nimmt meist auch weniger Nährstoffe auf. Das kann zu Mangelerscheinungen im Körper führen. Zudem besteht die Gefahr eines Jo-Jo-Effekts, also, dass danach schnell wieder an Gewicht zugenommen wird. Das führt zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ein radikaler Gewichtsverlust führt außerdem dazu, dass die vorher in den Fettzellen gespeicherten Giftstoffe freigesetzt werden und in den Blutkreislauf gelangen, wie focus.de in Bezug auf mehrere Studien berichtet.