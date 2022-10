Alle Gäste kamen in Weiß: „Goodbye Deutschland“-Stars Lisha und Lou haben geheiratet

Teilen

Seit vier Jahren sind Lisha und Lou schon standesamtlich verheiratet. Nun folgt die große Hochzeit auf Mallorca.

Mallorca – Am Samstag, den 15. Oktober, war es endlich so weit. Lisha und Lou feierten ihre Hochzeit ganz groß. Natürlich traditionell in Weiß. Die darauffolgende Party fand in einem Beachclub in Arenal auf Mallorca statt. Auf ein Foto von Braut oder Bräutigam warten die Fans bisher aber noch vergeblich. Auf ihrem Instagram-Account haben die Auswanderer bisher noch nichts geteilt.

Lisha mit Krone und Glitzerkleid als Braut

Einen kleinen Einblick bekamen die Zuschauer aber dennoch. Lisha zeigte sich beim Fertigmachen für die Hochzeit in ihrer Instagramstory. Der Satin-Bademantel, passend zum Thema Hochzeit in Weiß, war ein echter Hingucker. Nach dem ganzen Trubel meldet sich die 33-Jährige ganz emotional bei ihrer Community: „Oh mein Gott, was für ein wunderschöner Abend. Es waren so coole Leute dabei, es hat so Spaß gemacht“, schwärmt sie.

Lisha und Lou feierten ihre Hochzeit mit einem „All White“-Motto. © Screenshots Instagram/lishaanadlou_the_originals und danniebuechner

Caro und Andreas Robens, Daniela Bücher samt Tochter waren da

Zu ihrer Hochzeit kamen einige bekannte Gäste wie die ehemaligen „Sommerhaus der Stars“-Kollegen Caro und Andreas Robens. „Und los geht‘s zur ‚All in White‘-Hochzeit von Lisha und Lou. Wir sind soooo gespannt und freuen uns!“, schreiben die beiden auf Instagram. Dadurch verrieten sie auch gleich das Motto der Hochzeit: „All in White“, was bedeutet, dass jeder Gast in Weiß kommen soll. Auch Danni Bücher und Tochter Joelina waren mit von der Partie. „Let‘s go. Freue mich so sehr auf euch“, schrieb sie unter das Story-Bild, was die beiden Frauen in sexy weißen Kleidern zeigt.

Seit 12 Jahren sind Lisha und Lou nun ein Paar. 2018 heirateten sie schon standesamtlich, die große Hochzeit wollten die beiden Influencer eigentlich schon letztes Jahr auf der Insel feiern, was aber durch die Pandemie nicht ging. Dafür konnten die „Goodbye Deutschland“-Stars nun alles nachholen. Laut Lisha soll die Hochzeit auch im TV ausgestrahlt werden.