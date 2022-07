„Loyalste, stärkste, lustigste Frau“: Lisha Savage nimmt Danni Büchner nach „Promi Dinner“ in Schutz

Von: Jennifer Kuhn

Danni Büchner und Lisha Savage nahmen an der Vox-Show „Das perfekte Promi Dinner“ teil © RTL+ / RTL / ITV Studios

Hinter den Kulissen von „Das perfekte Promi Dinner“ krachte und knallte es ordentlich. Der Grund dafür waren Unstimmigkeiten bei Danni Büchner und Lisha Savage, sie konnten sich mit dem servierten Essen der Konkurrenz nicht anfreunden. Nun nimmt Lisha ihre Freundin Danni in Schutz.

Köln - Beim perfekten Promi Dinner haben Stars die Chance, ihre best gekochten Speisen der Promi-Konkurrenz zu präsentieren. Diesmal hatten Danni Büchner (44), Lisha Savage (36) und Marco & Tamara Gülpen die Ehre in der Show teilzunehmen. Doch hinter den Kulissen knallte es ordentlich - nun bezieht Lisha Stellung zu einer der Show-Situation.

„Loyalste, stärkste, lustigste Frau“: Lisha Savage immt Danni Büchner nach „Promi Dinner“ in Schutz

Den TV-Stars Danni Büchner und Lisha schmeckte das Essen so gar nicht - und hielten sich mit ihrer Meinung und ihrem Statement dazu aber auch nicht zurück. Eher im Gegenteil. Als dsie das Menü der Gülpens gelesen hatten, riefen beide lautstark „Neeein“. Von Lachs-Zucchini-Rollen zu Schwein und Spargel, keine der beiden Damen wollte das Gericht essen.

In den Social-Media-Netzwerken hagelte es ordentlich Kritik - gerade auch Danni Büchner gegenüber. Dies wollte sich weder der TV-Star, noch Lisha unkommentiert stehen lassen. Sie setzte sich für ihre Freundin ein und veröffentlichte in ihrer Instagram-Story folgendes Statement: „Ich muss mal etwas loswerden, weil es mich unglaublich nervt. Ich bin mit Danni Büchner seit ca. zwei Jahren in Kontakt und kenne sie nun auch schon eine Zeit lang persönlich. Für mich ist sie einer der loyalsten und lustigsten Frauen, die ich je kennenlernen durfte. Umso mehr tut es mir weh zu sehen, wie oft man versucht über ihren Namen Aufmerksamkeit zu kassieren“, so Lisha.

„Was seid ihr für Menschen?“ Lisha Savage regt sich über Hass-Kommentare gegen Danni Büchner auf

Weiter heißt es, dass sich die Leute, die gegen Danni Büchner haten, sich vor allem in die Lage ihrer Kinder versetzen sollen. Schließlich müssen sie regelmäßig Hate-Kommentare über ihre Mutter lesen, was sich definitiv nicht gehört. „Was seid ihr für Menschen? Seid ihr selbst so unwichtig, dass ihr mit eurer eigenen Person keine Presse bekommt?“, äußerte sich der TV-Star weiter.

Doch gibt es auch eine Menge Fans die den „Goodbye Deutschland“-Star so feiern und lieben wie sie ist. Vor wenigen Tagen überzeugte Danni Büchner mit ihrem Look und einer neuen Frisur ihre Instagram-Community. Verwendete Quellen: instagram.com/stories/lishaandlou_the_originals