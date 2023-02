Fehldiagnose Panikattacken: Gallensteine sind in Wirklichkeit der Grund für Lishas Schmerzen

Lisha Savage leidet seit längerem an chronischen Schmerzen. Nachdem ihr zunächst Panikattacken diagnostiziert wurden, kennt sie nun endlich den wahren Grund für ihr Leiden.

Türkei – Seit Wochen leidet Lisha Savage (36) an starken Schmerzen und einem Engegefühl in der Brust. Um den Grund für ihr Leiden herauszufinden, begab sich die Influencerin vor kurzem in ärztliche Behandlung. Dort wurde vermeintlich festgestellt: Lisha leidet an Panikattacken, für die ihr kurzerhand passende Medikamente verschrieben wurden. Doch trotz der medizinischen Untersuchung stellte sich keine Besserung ein. Zuletzt wurden die Schmerzen sogar so schlimm, dass Lisha sich erneut in eine Arztpraxis begab. Glücklicherweise, denn wie sich jetzt herausstellen sollte, sind Panikattacken gar nicht der Ursprung ihrer Krankheit.

Vor einem Zahnarztbesuch in der Türkei, wo sich Lisha Savage derzeit mit ihrem Partner Lou (33) aufhält, waren die Schmerzen im Bauchbereich kaum auszuhalten, so berichtete der TV-Star auf Social Media. „Ich dachte, weil du Angst hast vor dem Zahnarzt, streikt dein Körper jetzt!“ Doch die verschriebenen Medikamente halfen diesmal nicht. „Ich konnte nicht mehr vorspielen, dass es mir gut geht“, erinnert sich Lisha an ihren Zustand. Da es ihr immer schlechter ging, begab sich die Wahl-Mallorquinerin kurzerhand ins Krankenhaus.

Lisha Savage spricht bei Instagram stets offen über ihre Gesundheit. Nun erklärte der TV-Star, dass sie an Gallensteinen leidet. © Screenshot/Instagram/lishaandlou_the_originals (Fotomontage)

Lisha Savage erhielt in einem türkischen Krankenhaus die Diagnose Gallensteine

Dass Lisha Savage sich erneut ärztlich durchchecken ließ, war letztendlich eine gute Entscheidung. Denn wie sich bei der Untersuchung herausstellte, waren Gallensteine und nicht wie zuvor behauptet Panikattacken der Grund für ihre anhaltenden Schmerzen. „Wenn deine Panikattacken alle das waren, was du hier heute hast, dann hattest du nie eine Panikattacke“, zitiert Lisha den Arzt im Krankenhaus. Eine Entfernung der acht kleinen Steinchen werde sie jedoch erst bei ihrer Rückkehr nach Mallorca vornehmen lassen, da ihre Krankenversicherung in der Türkei nicht greife.

Dass sie zunächst eine verheerende Fehldiagnose erhielt, ist für Mediziner nicht unbedingt eine Überraschung. Im Interview mit RTL erklärte der Arzt Dr. Specht: „Gallensteine sind bei einer so jungen Frau nicht gerade üblich.“