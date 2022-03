Live-Premiere bei Beatrice Egli: Schlagerstar Anna-Carina Woitschack verspricht neue Single für TV-Show

Anna-Carina Woitschack ist vor allem durch ihre Ehe mit Stefan Mross bekannt. Jetzt startet sie auch ohne ihren Gatten durch. (Fotomontage) © IMAGO/Kirchner-Media & Instagram/Anna-Carina Woitschack

Tolle News: Anna-Carina Woitschack feiert Premiere. Die Schlagersängerin stellt ihre neue Single „Mach das nochmal mit mir“ exklusiv in der „Beatrice Egli Show“ vor.

Rust – Anna-Carina Woitschack (29) wird langsam aber sicher zu einer echten Größe im Schlagergenre. Die Sängerin war lange Zeit vor allen Dingen als Ehefrau und Moderationspartnerin von Volksmusiker Stefan Mross (46) bekannt, doch seit einiger Zeit klettern ihre Single-Veröffentlichungen immer und immer höher in den Hitparaden. Erst vor einigen Tagen erreichte Anna-Carina ihre bisher höchste Chartplatzierung: Mit ihrem Song „Mach das nochmal mit mir“ ergatterte sie den zweiten Platz der Top 100 Airplay-Charts Pop-Konservativ. Jetzt hat die Musikerin bekannt gegeben, dass sie das Lied demnächst im TV präsentieren wird.

Für die Fernsehpremiere von „Mach das nochmal mit mir“ hat sich Anna-Carina eine ganz besondere Sendung ausgesucht. Am 23. April ist die hübsche Blondine nämlich bei ihrer Kollegin Beatrice Egli (33) zu Gast. Ebenso wie ihre Kollegen Giovanni Zarrella (44) und Ross Antony (47) moderiert die Schweizerin nämlich demnächst ihre eigens nach ihr benannte Sendung im SWR. Zwar fungiert Egli bereits seit einiger Zeit als Gastgeberin, jetzt wurde der Name des TV-Formats jedoch von „SWR Schlager – Die Show“ zu „Die Beatrice Egli Show“ geändert.

Für Anna-Carina Woitschack könnte ihr Auftritt in der „Beatrice Egli Show“ der große Durchbruch sein

Auf Instagram hält Anna-Carina Woitschack ihre Fans immer über ihre Karriere und ihr Privatleben auf dem Laufenden. Auch die Single-Premiere in der „Beatrice Egli Show“ kündigte sie jetzt auf Social Media an. Unter dem Porträt, das mit zum Zopf gebundenen Haaren in einem rosa Blazer zeigt, schreibt sie an ihre Follower: „Mein Song ‚Mach das nochmal mit mir‘ wird große TV Premiere in der ‚Beatrice Egli Show‘ feiern!“

Wer Anna-Carinas großen TV-Auftritt nicht verpassen will, der sollte am 23. April zur Prime-Time um 20.15 Uhr entweder im SWR oder im MDR einschalten. Hoffentlich werden dem Fernsehgig noch viele weitere folgen!