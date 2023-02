„Ich würde abtreiben“: Lola Weippert sorgt für Shitstorm nach Fanfrage

Lola Weippert fühlt sich nicht bereit für ein Kind © Instagram: lolaweippert

Mit dieser Aussage provozierte Lola Weippert einen handfesten Shitstorm: Bei einer Instagram-Fragerunde gab sie zu, eine Abtreibung in Erwägung zu ziehen.

Lola Weippert (26) ist bekannt dafür, stets offen ihre Meinung zu sagen. Ihre Fans lieben die RTL-Moderatorin genau wegen dieser unverblümten Art. Auf Instagram sorgt die ehemalige „Let’s Dance“-Kandidatin nun allerdings für heftige Diskussionen. Grund dafür ist ihre Aussage zum Thema Abtreibung. Im Rahmen einer Fragerunde wollte ein Follower wissen, was sie im Falle einer ungewollten Schwangerschaft machen würde.

Daraufhin erwiderte Lola: „Im Voraus kann man darüber natürlich nur mutmaßen, da die Entscheidung in der Situation vielleicht eine ganz andere wäre. Aber ich würde vermutlich abtreiben, weil ich mich gerade noch nicht bereit fühle für ein Kind.“ Im Moment konzentriere sich die TV-Beauty voll und ganz auf ihre Karriere. „Ich möchte erstmal beruflich alles realisieren, was ich mir vorgenommen habe, um mich dann irgendwann auf ein Kind konzentrieren zu können“, erklärte sie. Außerdem müsse sie sich „zu 100 Prozent sicher sein“, dass ihr der Partner der richtige ist, um eine Familie zu gründen.

Lolas offene Einstellung zum Thema Schwangerschaftsabbruch passt nicht jedem. Zahlreiche Fans reagierten empört und machten der brünetten Schönheit schwere Vorwürfe. „Abtreiben… und einem kleinen liebenswerten Wesen (…) das Leben nehmen… wow“, ereiferte sich ein User. Viele weitere schlossen sich dem Shitstorm an und schrieben beispielsweise „Lieber ein Menschenleben ermorden?“ oder „Abtreibung ist Mord.“

Lola Weippert erhält Rückenwind von Anhängern

In ihrer Story verriet die Moderatorin, dass ihr Postfach angesichts des sensiblen Gesprächsthemas förmlich „explodiere“. In einem Post äußerte sie sich anschließend erneut zu ihrer Aussage. „Ich möchte dazu unbedingt nochmal was sagen, denn die Frage implizierte das Wort ungewollt. Ich gehe natürlich verantwortungsbewusst mit dem Thema Verhütung um“, stellte sie klar. „Dennoch kommt es trotz Verhütung immer wieder zu ungewollten Schwangerschaften.“

Trotz des Shitstorms gab es auch viele Fans, die Lola in Schutz nahmen. „Jeder Mensch hat seinen eigenen Körper und sein eigenes Leben und sollte nicht für etwas verurteilt werden“, stellte ein Follower klar. Ein weiterer ärgerte sich darüber, „dass Frauen Frauen im Jahr 2023 wirklich immer noch angreifen, wenn sie eine Entscheidung über ihren eigenen Körper treffen wollen.“