Lola Weippert ist Mobbingopfer: „Lehrer hat mir auf den Arsch geklatscht“

Lola Weippert setzt ein klares Zeichen gegen Mobbing © Instagram: lolaweippert

TV-Star Lola Weippert spricht über die wohl schlimmste Zeit ihres Lebens: Als Schülerin wurde sie fies gemobbt - von Klassenkameraden und Lehrern gleichermaßen.

Ob im Fernsehen oder auf Instagram: Die Fans kennen und lieben Lola Weippert (26) für ihre tolle Ausstrahlung und ihr bezauberndes Lächeln. Nach außen hin wirkt die TV-Moderatorin stets gut gelaunt und positiv gestimmt. In ihrem neuesten Post zeigt sich die Ex-„Let’s Dance“-Teilnehmerin allerdings von einer ganz anderen Seite und deckt schockierende Details aus ihrer Vergangenheit auf. In der Schule sei sie eine klare Außenseiterin gewesen und sei von anderen fertig gemacht worden. „Ja, ich wurde gemobbt“, erzählt sie in dem veröffentlichten Video. „Und zwar so krass, dass ich Schiss hatte, in die Schule zu gehen, dass ich mein Pausenbrot auf dem Schulklo gegessen hab.“

Selbst die Lehrer hätten Lola schlimm behandelt. „Eine Lehrerin hat mein Facebook-Profil der ganzen Klasse gezeigt, um allen zu zeigen, wie man sich doch nicht auf Social Media präsentieren soll“, deckt die Unternehmerin auf. Damit nicht genug: Ein anderer Lehrer habe ihr sogar auf den „Arsch geklatscht“. Lola sei damals allerdings zu eingeschüchtert gewesen, um sich zu wehren. Wieder andere hätten sie im Unterricht beschimpft. „Frau Weippert, Sie sind ja gar nicht so dumm, wie Sie aussehen“, erinnert sich die „Temptation Island“-Moderatorin zurück.

Lola Weippert: „Lasst euch eurer Lächeln niemals nehmen“

Neben dem Video veröffentlichte Lola einen langen Text, in dem sie ausführlicher auf ihre Mobbing-Erfahrungen eingeht. „Ich wurde Breitmaulfrosch genannt, Mondgesicht, Segelohr, als hässlich beschimpft. Die Folge: Ich versteckte mein Lächeln hinter meinen Händen, die anscheinend auch zu dick waren“, enthüllt die gebürtige Rottweilerin darin.

Trotzdem habe sie sich „nie unterkriegen“ lassen. „Ich habe gekämpft, habe nicht gezeigt, wie sehr mich das alles verletzt hat. Ich wollte ihnen die Tränen nicht gönnen, sondern hab immer weitergelächelt“, betont die Influencerin. Umso wichtiger ist es Lola heute, anderen Betroffenen zu helfen. „Ihr seid nicht das Problem, die anderen sind es, die so widerlich mit euch umgehen. Lasst euch euer Lächeln niemals nehmen. Macht den Mund auf, holt euch Hilfe, kämpft, steht für euch und andere ein“, appelliert sie.