Sorge um Lola Weippert: RTL-Moderatorin im Urlaub am Tropf - „kotzübel, Schüttelfrost, Blut in der Niere“

Von: Judith Braun

Moderatorin Lola Weippert erkrankt in Horror-Urlaub in Südafrika. © Instagram/lolaweippert

Lola Weippert wird derzeit vom Pech verfolgt: Auf ihrer Reise durch Südafrika erkrankte die Moderatorin und musste im Krankenhaus sogar an den Tropf.

Kapstadt - Es sollte ein Traumurlaub werden, doch dann erlebte Moderatorin („Love Island“) Lola Weippert das genaue Gegenteil: Während ihrer Reise in Südafrika ging es der 25-Jährigen plötzlich sehr schlecht. Sie wurde von Schmerzen und Schüttelfrost heimgesucht und litt unter schlaflosen Nächten. Schließlich begab sie sich in ein Krankenhaus und die Ärzte machten eine furchtbare Entdeckung.

Lola Weippert hängt am Tropf: Moderatorin erlebt Horror-Urlaub in Südafrika

Zuerst das Handy weg, dann fällt sie auch noch auf einen Betrüger rein und jetzt auch noch das - Lola Weippert scheint in Südafrika tatsächlich vom Pech verfolgt zu sein. „Ich nehm hier wirklich alles mit, ich lasse nichts aus“, berichtete sie in ihrer Instagram-Story am vergangenen Montag (7.2.). Seit mehreren Tagen habe sie schon schlimme Schmerzen, schilderte die Moderatorin weiter. „Ich dachte zuerst, ich hätte mir eine Rippe gebrochen. Aber ich hab mir keine Rippe gebrochen, es ist meine Niere, die mir solche Schmerzen verursacht“, so Weippert und erzählt dann von der furchtbaren Diagnose: „Ich habe tatsächlich Blut in der Niere.“ Dieser Umstand löste bei der ehemaligen „Let‘s Dance“-Kandidatin diese fürchterlichen Schmerzen aus. Als sie es nicht mehr ausgehalten hatte, ging sie schließlich in eine Klinik.

Lola Weippert: Die wichtigsten Infos zur Moderatorin

Name: Eleonore Lola Naomi Weippert

Geboren am 30. März 1996 in Rottweil (Baden-Württemberg)

Beruf: Moderatorin

Bekannt aus: „Love Island“ (RTL2), „Let‘s Dance“ (RTL)

Lola Weippert in Horror-Urlaub: Moderatorin leidet unter schlimmen Symptomen

Dort unterzog sie sich einem kompletten Gesundheitscheck. „Ich habe Schüttelfrost und auf der anderen Seite schwitze ich wie ein Bär. Ich habe Magenkrämpfe“, gab sie ihren Followern weitere Einblicke in ihre Symptomatik. Zusätzlich zu den Hitzeattacken plagte die 25-Jährige auch noch Übelkeit. Seit mehreren Tagen hatte sie zudem nichts mehr gegessen. „Die haben mich erstmal an den Tropf gehängt und dabei kam heraus, dass ich mir ne richtig schöne Infektion eingefangen habe“, sagte Weippert.

Lola Weippert wurde im Krankenhaus offenbar Blut abgenommen und an den Tropf gehängt. © Instagram/lolaweippert

Aufgrund dessen wurde ihr unter anderem Antibiotikum verabreicht, das sie nun täglich schlucken muss. Die Medikation schien bereits seine erste Wirkung zu zeigen, denn nur einen Tag später meldete sie sich bereits wieder unterwegs in Südafrika auf Instagram. (jbr)