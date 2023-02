„Schon vorm Après-Ski besoffen“: Lola Weippert fällt auf die Nase - Fans feiern das Tollpatsch-Video

Darüber lacht gerade die Netzgemeinde von Lola Weippert: Die Moderatorin hat ein Video auf Instagram hochgeladen, in dem sie tollpatschig in den Schnee stürzt. Ihre Fans feiern ihre Selbstironie.

Salzburg – Jedes Jahr wieder häufen sich die Berichte von betrunkenen Skiurlaubern, die nach den Après-Ski-Eskapaden auf der Berghütte nur mit Mühe und Not noch die Abfahrt ins Tal schaffen. TV-Moderatorin Lola Weippert (26) schaffte es allerdings noch nicht einmal auf die Piste, bevor sich ihr erster Sturz ereignete. Ein Video der tollpatschigen Aktion, das die Influencerin jetzt auf ihrem offiziellen Instagram-Account veröffentlichte, sorgt seitdem für Belustigung unter ihren Followern. Einige Kommentatoren gehen sogar davon aus, dass Lola und ihre Freundinnen vor der Aufnahme viel zu tief ins Glas geschaut haben.

Das Video zeigt Lola Weippert, ihre Freundin Carlotta und einige weitere Bekannte beim Ausstieg aus einem Helikopter auf einer schneebedeckten Piste. „Wait for it…Wer da nicht lacht, dem geb ich einen aus“, schreibt die Mittzwanzigerin unter den Beitrag. Mit einer Verlinkung ihrer Freundin fügt sie außerdem an: „And the Tollpatsch-Oscar goes too…@bin-carlotta!“ Und diese fiktive Auszeichnung haben die beiden Frauen zweifelsfrei redlich verdient.

Lola Weippert kann über ihren Sturz auf der Piste herzlich lachen

Im Clip steigen Lola Weippert und ihre Freundin Carlotta gemeinsam mit einigen weiteren Bekannten aus dem gerade gelandeten Helikopter aus. Während der Rest der Truppe problemlos den Weg auf die Skipiste antritt, fallen sowohl Lola als auch Carlotta schon beim ersten Schritt wieder hin, wobei beide nach dem Sturz heftig zu lachen beginnen. Tatsächlich sehen die vergeblichen Versuche der zwei Frauen, auf den Beinen zu bleiben, ziemlich lustig aus. Und auch Lolas Follower sind begeistert von der Tollpatsch-Aktion der Entertainerin.

Ein User ist sich sogar sicher, dass Lola Weippert und ihre Freundinnen vor der Ankunft auf der Piste einige Gläser zu viel intus hatten. „Schon vorm Après-Ski besoffen“, kommentiert der Instagram-Nutzer unter das Fail-Video. Ob dem tatsächlich so war, verriet die „Skate Fever – Stars auf Rollschuhen“-Gastgeberin in ihrem Post allerdings nicht.

„Es ist so witzig hahahah“, lautet ein anderer Kommentar. „Stadtkinder! Andere können im Schnee laufen“, schreibt ein anderer User. Auch zu lesen sind Kommentare wie „Ich hab laut mit lachen müssen...sehr witzig“, „Kann nicht mehr vor lachen“ oder „Hahhhhaahhah feier ich , dein Lachen ist ansteckend“.