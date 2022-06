Neuer Lover? Lola Weippert veröffentlicht eigenes Knutsch-Foto aus den Dreharbeiten mit geheimem Mann

Von: Jennifer Kuhn

Teilen

Lola Weippert zeigt sich mit einem Mann küssend am Pool in Portugal © Screenshot/instagram.com/stories/lolaweippert

Sommer, Sonne, Strand und Meer. All diese Dinge machen die Sommer-Monate perfekt - eigentlich. Denn es geht noch besser - Moderatorin Lola Weippert teilt diese mit einer neue Liebe an ihrer Seite.

Portugal - Derzeit befindet sich Moderatorin Lola Weippert für Dreharbeiten in Praia do Beliche, einem Stadtviertel in Portugal. Mit dabei ist ihr ganzes Team - ihre Fans und Follower nimmt die 26-Jährige täglich in ihrer Instagram-Story mit und gibt ihnen einen Einblick. Diesmal auch in ihr Liebesleben.

Neuer Lover? Lola Weippert veröffentlicht eigenes Knutsch-Foto aus den Dreharbeiten mit geheimem Mann

Lola Weippert zeigt sich in ihrer Instagram-Story am Pool. Wenige Sekunden später kommt ein junger Mann zu ihr und macht eine Yoga-Pose über ihr. Doch das war noch nicht alles - die Gesichter der Beiden nähern sich.

Lola Weippert zeigt sich küssend am Pool © Screenshot/instagram.com/stories/lolaweippert

Dann gab es einen Kuss, der für ihre Instagram-Story und Follower mitgefilmt wurde. Ein toller und inniger Moment, den Lola ihren Fans gewährt. Doch wer ist der geheimnisvolle Mann, den die 26-Jährige küsste? Eine Verlinkung gab es nicht, einen Namen ebenfalls nicht.

Lola Weippert küssend am Pool

Geäußert hat sich die Moderatorin zu ihrem Video bislang nicht. Doch sie erwähnte, dass sie nun noch einen gemeinsamen Strandtag miteinander verbringen wollen - da er am nächsten Tag wieder abreist. Bedeutet also erstmal: abwarten. Mal sehen, wann sich die Moderatorin dazu äußern wird.

High Heels, Bikini oder leger: Die hübschesten „Let‘s Dance“-Kandidatinnen ganz privat Fotostrecke ansehen

An ihren letzten Kuss im Urlaub erinnert sich die 26-Jährige wohl nicht gerne zurück. Denn beim Küssen wurde Lola Weippert ihr Handy geklaut. Verwendete Quellen: instagram.com/stories/lolaweippert