Rasen ausgebrannt, Dreck im Haus: Ist Pietro Lombardi mit Luxushaus überfordert?

Pietro Lombardi zeigt seinen Fans offen und ehrlich sogar die schmuddeligen Ecken in seinem Haus © Instagram/Pietro Lombardi

Ganz allein wohnt Pietro Lombardi in seiner 300 Quadratmeter Villa. Ist ihm das etwa zu viel Verantwortung? Auf Instagram zeigt der ehemalige DSDS-Sieger seinen Rasen, der wohl etwas mehr Liebe und Zuwendung benötigt.

Erst kürzlich zeigte Pietro Lombardi (30) eine Ecke seines Hauses, die er völlig zugemüllt hat. „Ich kriege es einfach nicht hin“, gestand der Sänger und gab zu, einfach zu faul zum Aufräumen zu sein. Und auch seine Garage muss immer wieder leiden. Schon mehrfach schaffte es der 30-Jährige, sie unter Wasser zu setzen.

Pietro Lombardis Rasen ist braun und fleckig

Nun zeigt Pietro Lombardi in seiner Instagram-Story einen Teil seines Gartens. Und eins fällt dabei direkt ins Auge: Der Rasen des Sängers ist fleckig, braun und ausgetrocknet. Kein Wunder, bei dem Wetter! Denn bei Hitze und Trockenheit kann ein Rasen schnell mal verbrennen, wird er zu wenig gegossen.

Aber auch falsches Gießen kann dazu führen, dass eine Grünfläche kaputtgeht. Gießt man das Gras nämlich zum falschen Zeitpunkt und es ist noch nass, wenn die Sonne zur Mittagszeit vom Himmel knallt, entsteht ein sogenannter Lupeneffekt und das Gras verbrennt.

Zieht Pietro Lombardi bald wieder um?

Was die richtige Rasenpflege angeht, sollte sich Pietro Lombardi also noch mal informieren. Vielleicht gehört Pietro Lombardis Eigenheim aber es schon bald der Vergangenheit an?

Sollte er nämlich mit seiner Freundin Laura-Maria zusammenziehen, will sich das Paar gemeinsam eine neue Bleibe suchen. Pietro Lombardis Luxus-Villa sei viel zu gefährlich für die Hunde seiner Partnerin. Verwendete Quellen: Instagram/Pietro Lombardi